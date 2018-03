Hotellide lobi või probleemi ennetamine? Soome tahab hakata Airbnb turgu reguleerima

Eelmisel aastal oli Helsingis pakkumisel 10 000 hotellituba ja 2300 Airbnb majutust ning nüüd plaanib valitsus hakata olukorda reguleerima, kirjutab Yle.

Airbnb moodustab hetkel Helsingis 20% majutustest ehk viiendik kõikidest Helsingis ööbinud külalistes valis eelmisel aastal majutuseks mõne eraisiku lühiajaliselt väljaüüritud elukoha.

Üheks heaks näiteks on Anna Varakas, kes on oma 20-ruutmeetrist korterit Airbnb kaudu välja üürinud juba kaks aastat ja tema sõnul on nõudlus üha kasvamas. "Minu hinnangul on enamik hotelle Helsingis üpris igavad ning Airbnb pakub neile hinna ja kvaliteedi poolest kõva konkurentsi," ütles ta.

Varakase sõnul on tüüpiliseks külastajaks Saksa või Briti noorpaar või mõni Aasia turist.

Reguleeritakse enne probleemi tekkimist

Kuid lühiajalise üüri võidukäik ei pruugi pikalt kesta, sest Helsingi plaanib koostada uut regulatsiooni inimestele, kes üürivad oma kinnisvara Airbnb kaudu. Helsingi ametniku Laura Aalto sõnul ei ole eesmärgiks pakkujate arvu vähendamine.

"On oluline, et linn asuks turgu reguleerima enne, kui tekib probleem. Näiteks võib juhtuda, et Airbnb ajab üürihinnad üles nii, et mõnes linnaosas enam pikaajaliselt kinnisvara ei üüritagi," ütles ta.

Eelmisel aastal tõid Soome Airbnb-d hinnanguliselt sisse 58 miljonit eurot, millest 24 miljonit eurot tuli Helsingist. Soome majutustööstuse juht Timo Lappi ütles, et Airbnb-de arvu kasv ei ole ilmtingimata hea uudis. "Kui neid tuleb juurde, siis kaotavad sellest hotellid ja hostelid," ütles ta.

Varasemalt oli Airbnb Lappi sõnul osa jagamismajandusest, kuid nüüd on see muutunud eraldi äriplaaniks. Investorid ostavad tema sõnul mitmeid kortereid lihtsalt selleks, et neid lühiajaliselt välja üürida, sest see on lihtsam, kui hotelli rajamine.