Hotellidirektor: töötajate vähesus kahjustab Tallinna turismi

Legendaarse Viru hotelli juht Klaus Ek rääkis, et erinevalt Helsingist, mis on äri- ja konverentsiturismi linn, on Tallinn puhkamise linn.

Hotelli Merineitsi restoranis kõlab soome keel. Uste taga kabarees on vaikus, kuna töökollektiiv on suvepuhkusel. Kuid lisaks soome keelele kuuleb ka vene, inglise, hispaania, saksa ja läti keelt. Turistid on vaiksed, kuid Tallinnas valitseb töötajate puudus, kirjutab Helsinkin Sanomat.

Me oleme kaotanud suvel käivet töötajate puuduse tõttu,” ütles Ek. „Kuna mõnedes restoranides pole piisavalt töötajaid, sulgesime need.”

Kunagi Helsingis töötades oli Klaus Ek Radisson Blu Royali ja Blu Alktsanteri hotellijuht.

„Reaalsus on selline, et kui Helsingis saab töö tehtud 50 inimesega, siis siin peab samas osakonnas olema topelt töötajaid,” lausus ta.

Tallinnas on hotellis tööl kaks korda rohkem töötajaid kui Helsingis. Eesti analüütikute mure on töö tõhususe tõstmine.

„Helsingis algab tunnipalk olenevalt tööst 11 eurost, Eeestis alates 5-6 eurost pluss tulemustasu,” ütles Ek.

Tallinna hotellides näib olevat trend, kus palga tõustes töötajate arv väheneb.

„Pikaajaliselt on see väga tõenäoline trend,” ütles ta. „Aga ma ei plaani passida pikajaalise trendi tulemusteni ootamisega. Samas ei tähenda see, et peaksime Virus tegema tööd poole vähemate inimtestega.”

Loe veel

Tallinnas puudub restorani- ja hotellitöötajate täienduskoolituseks kool. Hotelli- ja restoranisektor toodab vaid kokkasid, kuid ettekandjaid ei koolita. Selleks puudub huvi.

„Mõnedel ettekandjatel pole mingit kogemust,” lausus ta. „Üldiselt ollakse Tallinnas töösuhtes lühemat aega kui Helsingis.”

Kuigi Tallinn on Helsingist väiksem, on siin rohkem hotelle ja spasid. Tallinnas on 15 000 hotellikohta Helsingi 12 000 vastu.

Enamus turiste tulevad naabermaadest. Soomlased on esikohal. Pool siinsetest Sokose hotellidest, kellele kuulub ka Viru, tulevad Soomest. Juunis oli suuruselt teine grupp hispaanlased, kuid läbi aasta on selleks venelased. Tänavu külastas hotelli mullusest enam lätlasi. Seevastu aasialasi hotelli ei tule. Nad käivad Helsingist kruiisil Tallinnas ja siin ei ööbi, rääkis Ek. Nad ööbivad Helsingis.