Huawei asutaja: meie ettevõte ei jagaks kunagi klientide andmeid Hiinaga

“Hiina ametivõimud pole meie käest taotlenud klientide mobiilsidevõrkude andmeid,” kinnitas Zhengfei ning rõhutas, et isegi kui seda oleks tehtud, oleks Huawei sellest kindlasti keeldunud.

Lisaks on ka Hiina välisministeerium ametlikult selgitanud, et ükski Hiina seadus ei nõua ühelegi ettevõttele ja nende tehnoloogiatele tagaukse paigaldamist.

“Kliendikesksus on Huawei äritegevuse keskmes olnud alates meie loomisest. Me ei tee kunagi midagi, mis kahjustaks meie klientide huve,“ ütles Zhengfei.

Enne turule sisenemist testitakse Huawei seadmeid tuhandete rangete testide ja sertifitseerimisprotseduuride kaudu sadade asutuste poolt, kaasa arvatud valitsuse järelevalveasutused, sideteenuste pakkujad ja sõltumatud ettevõtted.

Seoses eelmisel nädalal Poolas Huawei müügidirektori Wang Weijingi vahistamisega, kinnitas Huawei asutaja, et kui Huawei töötajad, olgu nad Hiina kodanikud või mitte, rikuvad kohalikke seadusi, teeb Huawei alati koostööd kohalike võimudega.

“Oleme kindlalt vastu igasugusele käitumisele, mis rikub seadusi ja määrusi. Ettevõtte sees on meil paikapandud reeglid ja standardid, mille järgimist ootame kõikidelt enda töötajatelt,” nentis Zhengfei.

Küberjulgeolek ja eraelu puutumatuse kaitse on Huawei jaoks prioriteediks. “Viimase 30 aasta jooksul on Huawei tooteid ja tehnoloogiaid kasutanud enam kui 3 miljardit kasutajat 170 riigist ning Huawei teeb jätkuvalt jõupingutusi, et tagada toodete ja teenuste privaatsus ja turvalisus,” sõnas Zhengfei.

Huawei jaoks on oluline, et ettevõttesisest juhtimist muudetakse tõhusamaks, parandatakse tooteid ja tagatakse parem teenuste kvaliteet. Tehnoloogiahiiu asutaja sõnul suudetakse vaid nii tulla toime väljakutsetega muutuvas maailmas.