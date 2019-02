Huawei asutaja Ren Zhengfei: USA ei suuda meid purustada, me oleme rohkem arenenud

„Kui tuled läänes kustuvad, särab ida endiselt. Ja kui põhi läheb pimedaks, on endiselt lõuna. Ameerika ei esinda maailma. Ameerika esindab ainult osa maailmast,” kommenteeris seda Ren.

Reni tütar ja Huawei finantsjuht Meng vahistati 1. detsembril Vancouveris USA palvel ja USA soovib tema väljaandmist. Kokku on Huawei ja Mengi vastu esitatud 23 süüdistust.

Esimesed süüdistused puudutavad väidet, et Huawei varjas ärisidemeid USA kaubandussanktsioonide all oleva Iraaniga, ning teised ärisaladuste varastamist.

„Esiteks, ma olen vastu sellele, mida USA on teinud. Selline poliitiliselt motiveeritud tegu ei ole vastuvõetav,” ütles Ren. „USA-le meeldib teisi sanktsioneerida, millal iganes on mingi probleem, kasutavad nad selliseid sõjakaid meetodeid. Me oleme selle vastu. Aga praegu, kui me oleme seda teed läinud, laseme me kohtutel selle lahendada.”

Hiina suurim erafirma Huawei on olnud uurimise all oma sidemete pärast Hiina valitsusega. USA ja teised on väljendanud muret, et Huawei tehnoloogiat võidakse kasutada Hiina julgeolekuteenistuste poolt spioneerimiseks.

Hiina seaduste järgi on ettevõtted kohustatud riiklikku luuretööd toetama ja sellega koostööd tegema.

Reni sõnul on spioneerimise lubamine risk, mida ta ei võtaks.

„Hiina valitsus on juba selgelt öelnud, et ei paigalda mingeid tagauksi. Ja ka meie ei paigalda tagauksi,” ütles Ren. „Me ei riski oma riigi ja oma klientide vastikustundega üle maailma millegi sellise tõttu. Meie ettevõte ei võta kunagi ette mingit spioneerimistegevust. Kui meil on mingit sellist tegevust, suretab see ettevõtte välja.”