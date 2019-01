Huawei karistas töötajaid seoses iPhone'ilt Twitterisse tehtud postitusega

Huawei, mille telefonid konkureerivad Apple'i iPhone'idega, soovis sotsiaalmeediaplatvormil jälgijatele head 2019. aastat, kuid postituse all ilmus kiri "via Twitter for iPhone", mis viitab, et postitaja kasutas iPhone'i. Säuts eemaldati kiirelt, kuid sellest tehtud ekraanitõmmised hakkasid internetis ringlema, kirjutab CNBC.

Reutersi kätte jõudnud Huawei 3. jaanuari siseraportis seisis, et ettevõtte asepresidendi Chen Lifang'i sõnul põhjustas see brändile mainekahju. Kaks ettevõtte töötajat said selle eest karistada ja mõlema kuupalka vähendati 5000 jüaani (umbes 640 euro) võrra. Lisaks külmutati digiturunduse juhi palk 12 kuuks.

Raporti kohaselt tehti postitus Apple'i telefonilt, kuna Huawei sotsiaalmeediat haldaval firmal Sapient tekkis probleeme virtuaalse privaatvõrguga (VPN) ja seetõttu otsustati kasutada iPhone'i, mille sees oli rändlusega SIM-kaart, et säuts õigel ajal avaldatud saaks.

Sotsiaalmeediaplatvormid nagu Twitter ja Facebook on Hiinas keelatud, mistõttu tuleb nendele ligipääsemiseks kasutada VPNi.