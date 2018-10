Hugo Osula - monopolist või lihtsalt teistest osavam ärimees?

Pruuli rääkis Äripäevale, et bussisektori olukord on nutune – kasumid kahanevad kõigil, päris rahul pole ei ettevõtjad, reisijad ega tellijad. Siiski leidub Pruuli sõnul üks mees, kellel läheb enam-vähem hästi: "See on põhiliselt kommertsliine opereeriv Hugo Osula, kes on täiskäigul teel bussimonopoli suunas."

Seda, kas selline asi on Eestile hea, peaks Osula konkurendi sõnul otsustama konkuentsiamet, kes on küll bussiärimehe luubi alla võtnud, aga leiab, et ta on lihtsalt teistest parema ärivaistuga.

"Iseenesest ei ole vedajal keelatud omada bussijaamasid ja piletimüügisüsteemi, kuid siinjuures tuleb kindlasti järgida, et teiste vedajatega toimuks koostöö samadel alustel ja konkurentide tegevust ei piirata," toonitas konkurentsiameti pressiesindaja Maarja Uulits.

