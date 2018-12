HULL AASTA: maailma rikkamad kaotasid tänavu 511 miljardit

Vara kahanemise põhjustas aktsiaturgude ebastabiilsus. Alates Bloombergi miljardäride indeksi loomisest 2012. aastal on see teine kord, mil selle väärtus aasta kokkuvõttes väheneb.

Seejuures aasta esimeses pooles kasvas maailma 500 rikkama inimese vara väärtus rekordilise 5,6 triljoni dollarini, kuid aasta teine pool tõi kaasa suure kukkumise.

Turgude kõikumine ei halastanud isegi Amazoni asutajale Jeff Bezosele. Septembriks oli tema vara kasvanud 168 miljardile dollarile ehk kosunud aasta algusest 69 miljardi dollari võrra, kuid seejärel haihtus sellest 53 miljardit. Kokku oli tema vara väärtus reede õhtuse seisuga 115 miljardit dollarit.

Bloomberg kirjutab, et kõige hullemini on käinud Facebooki asutaja Mark Zuckerbergi käsi: aastaga on tema vara väärtusest kadunud 23 miljardit dollarit, sest sotsiaalvõrgustik on aasta jooksul liikunud kriisist kriisi.

USA miljardäre kuulub Bloombergi indeksisse 173 ning nad kaotasid oma varast tänavu kokku 5,9%. Samas, nende vara väärtus on endiselt muljetavaldav 1,9 triljonit dollarit.