Hullumeelsed massid liikvel: pea pool Hiina rahvastikust asus vabal nädalal ringi reisima

Hiina peab iga aasta oktoobris nädal aega kestvat riigipüha, mida nimetatakse "Kuldseks nädalaks" (Golden Week). Kuigi väga paljud hiinlased reisivad sel ajal ka näiteks Euroopasse raha kulutama, on käimasoleval nädalal liikvel pöörased inimmassid, kes siseturismi harrastavad. Eeldatavasti läheb reisile pea pool Hiina rahvastikust ehk ligi 700 miljonit inimest, vahendab väljaanne Quartz.

Kuldsele nädalale anti start 1. oktoobril kui hiinlased tähistasid riigipüha. Sellele järgnev vaba nädal ongi olemuselt mõeldud Hiina siseturismi edendamiseks ning igal aastal reisibki aina rohkem hiinlasi nii riigis sees kui ka väljapoole.

Hiina riiklik turismiadministratsioon on teada andnud, et kahe esimese päevaga olid Hiina peamised turismimagnetid tõmmanud ligi juba 227 miljonit turisti, kes kulutasid 29 miljardit dollarit. Sama asutus prognoosib, et nädala jooksul reisib ringi pea 700 miljonit hiinlast ehk ligi pool suurriigi rahvast.

Kuldse nädalaga kaasneb ka tohutu surve riigi infrastruktuurile ja niigi kohutavale liiklusele. Hiina riik tühistas nädalaks ka suurlinnade vaheliste kiirteede tollimaksud, et inimesed liikuda saaksid. See tõi aga juba esimesel päeval kaasa tohutud ummikud.

Ka bussireisid venisid kohati 3-tunnistelt 10-tunnisteks - näiteks Hong Kongi vahet sõitvatest bussiliinidest 90% tühistas väljumised liiklusummikute pärast.



Sissepääsu järjekord Pekingis, nn Keelatud Linna vaatamisväärsuse juures. Foto: Scanpix