Hullus tabab pealinna: kümned Bitcoini kaevandajad tahavad Tallinnas serverikeskused avada

1Partner Kommertskinnisvara juhataja Kirill Viguli sõnul otsib praegu üle kümne Eesti- ja välisettevõtte Tallinnasse sobivaid ruume, et hakata krüptoraha kaevandama.

Kirill Viguli kinnitusel algas Tallinnas aasta tagasi tõeline Bitcoini kaevanduste rajamise buum. "Esimene eraldi selle otstarbega hoone ehitati pealinna kolm aastat tagasi ja siis vaadati neid nagu tulnukaid. Nüüd on aga tahtjaid rohkem kui kohti, kus seda teha," rääkis Vigul.

"Bitcoini kaevandajatest on ukse taga lausa järjekord ning peamised kriteeriumid, mida otsitakse on soodne elektrienergia hind ning piisava võimsusega kaevandamiskoht. Huvi tunnevad nii kohalikud ettevõtjad kui välismaalased Šveitsist Hiinani. Peamine takistus on arvutipargile piisavalt võimsa elektriühendusega hoonete leidmine ning Eesti kandideerib selles osas ka lähiriikidega nagu Soome," rääkis Vigul.

1Partner Kommertskinnisvara juhataja sõnul uutes tööstushoonetes nii suurt võimsust üldjuhul vaja pole ja selle rajamine on kallis. Kaevandajad nõuavad ülisuurt, isegi 10 000-amprist elektriühendust ning seda leiab peamiselt ainult nõukaaja suurtööstuste hoonetest. Bitcoini kaevandusi on tehtud seetõttu näiteks vanasse Volta kvartalisse, Paljassaarde ning ka Narva," lisas Vigul.

"Krüptoraha kaevandus on praegu hea rentnik, sest raha ei loeta ja ollakse valmis maksma turuhinnast kõrgemat tasu. Isegi väiksem kaevandaja võib kuus 40 000 euro eest elektrit tarbida ja rendihind on selle kõrval marginaalne kulu," lisas Vigul.