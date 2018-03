Hüva leili! Palivere kuppelsaunad lähevad Saksamaale ekspordiks

Palivere ettevõtja Peeter Zolotovi klaasplastist ja puidust munakujuline saun meeldis Bremeni kaupmeestele niivõrd, et nüüd peab mees tootmist suurendama, kirjutab Lääne Elu.

Peeter Zolotov on hariduselt infotehnoloog, aga töötanud ka puiduvaldkonnas.

„Nii et päris võhik sellel alal ei ole,” ütles ta.

Tema ettevõte Ümaron valmistab neli aastat kuplikujulisi kasvuhooneid.

„Kuppelkasvuhoone idee tuli internetist, kust need ideed tänapäeval ikka tulevad. Kõigepealt tegime ikka endale, siis vaatasime, et täitsa äge ja hakkasime neid müügiks ehitama. Praegu on neid Eestimaal sadakond,” rääkis tööjõupuudust kurtev Zolotov.

