Huvitav ja kurb põhjus, miks IT-sektori töökohalt lahkutakse

Inimesed lahkuvad oma töökohalt erinevatel põhjusetel, olgu selleks siis parem variant mujal, elumuutus või elukoha vahetus. USAs viidi aga läbi uuring, kus võeti vaatluse alla kõrgepalgalised töökohad tehnoloogiasektoris. Selle tulemused avaldati sel nädalal ja neid vahendas Bloomberg.

Ehkki tehnoloogiasektor on teada-tuntud kui valdkond, kus töötajaile pakutakse paidlikkust, head palka, soodustusi ning töökohal igasugu nänni, siis ei tähenda see, et töötajad ei kurdaks. Uuringust tuli välja, et enim kurdavad IT-töötajad ebavõrdse kohtlemise üle. Küll ei saa nad loodetud ametikõrgendust või on firmas mingid töötajate grupikesed, kes teatud inimesi ei salli. Uuringu fookuses olid erinevused ja kaasatus tehnoloogiasektoris ja selle läbiviijaks oli Kapor Center for Social Impact.

Eriti üllatav oli see, et ebavõrdse käitumise üle kurtsid rohkem valgenahalised ja asiaadist mehed, keda on sektoris valdav enamus. Nad kirjeldasid oma kaebustes nähtust, mida võib tõlgendada halva juhtimisena. Mustanahalised ja latiinod kurtsid muid asju. Neid häiris väga stereotüpiseerimine, mis oli kaks korda suurem kui asiaatide ja valgenahaliste seas.

Silicon Valley suuremad firmad on viimastel aastatel näinud vaeva, et palgata oma ridadesse rohkem naisi ning võimalikult erineva taustaga inimesi. Samas ei räägi nad sellest, millised inimesed nende juurest lahkuvad, ehkki see võib olla isegi parem näitaja sellest, millises seisus on firma korporatiivkultuur.

Rassil ja sool on seos sellega, kuidas töötaja end tööl tunneb ja kas ta tööle jääb, tuleb uuringust välja. Naied kogesid või märkasid meestest enam ebavõrdset kohtlemist töökohal. Mustanahalised ja latiinost naised raporteerisid kõige enam selle kohta, et neist oli ametikõrgenduse andmisel mööda vaadatud.

Uuringu objektideks olid 2000 täiskasvanud inimest, kes olid viimasel kolmel aastal tehnoloogiasektoris vahetanud töökohta omal soovil. Uuringust tuli ka välja, et ettevõttest lahkunud inimesed läksid ettevõtetele aastas maksma 16 miljardit dollarit.