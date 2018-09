Huvitav üleminek: Uber Baltikumi juhist saab Veriffi äriarendusjuht

Eesti, Läti ja Leedu olid esimesed Euroopa Liidu liikmesriigid, kus võeti vastu kaasaegne transpordiseadus, mis reguleerib sõidujagamisvaldkonda. Baltimaade eeskujul võeti juriidilise raamistiku kaasajastamine ette ka Soomes, Horvaatias ja Portugalis.

Veriff'is saab Metsari vastutusvaldkonnaks äriarenduse juhtimine. "Liitun Veriffiga eelkõige seepärast, et nad tegelevad väga olulise probleemiga - usalduse loomisega digikanalites ning nad teevad Eestist globaalset äri. Eestis oleme näinud, et mobiilne identiteet avab palju võimalusi. Teenused liiguvad internetti, mis teeb nad omakorda kiiremaks ja odavamaks. Samas ei peaks digiteenused piirduma vaid riigipoolsete teenustega. Paljud uued teenused ei saa turule tulla, sest pakkuja ja tarbija vahel pole piisavalt usalduslikku suhet. Küsimus on selles, kas see takistus on ületamatu või ületatav. Ma arvan, et koostöös Veriffiga on see ületatav. Hindan Veriffi professionaalset meeskonda ja mul on väga hea koostöökogemus Kaarliga. Nimelt kasutasime Uberis Veriffi teenust uute juhtide ja sõidukite nõuetele vastavuse kontrolliks Eestis," rääkis ta.