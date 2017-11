Huvitavat tänavusest Šveitsi rikaste edetabelist. Kes on noorim rikas?

Noorim Šveitsi rikkaima 300 sekka pääsenu on F1 piloot Sbastian Vettel.

Šveitsi majandusajakiri Bilanz järjestas Šveitsi rikkamad inimesed. Kes on kõige rikkam? Kes on suurim rikkuse kasvataja?

300 Šveitsi rikkaima inimese kogurikkus ulatub 674 miljardi frangini ehk 579 miljardi euroni. Keskmiselt on igaühe varandus 2,246 miljardit franki ehk 1,9 miljardit eurot.

2017. aasta 300 rikkaimat inimest on aastaga saanud 60 miljardi frangi võrra rikkamaks. Keskeltläbi on nende varandus aastaga kasvanud 9,8 protsenti.

Kui jagada nende rikkus kõigi šveitslaste vahel, saaks iga šveitslane 80 200 frangise jõulupreemia, kirjutab väljaanne.

Alates 1989. aastast on keskmiselt rikaste varandus kasvanud kolm korda kiiremini kui Šveitsi majanduse kogutoodang.

Esikümne rikkus on tänavu kasvanud 18 miljardi frangi võrra. Kokku kuulub neile 201 miljardit franki.

Kõige rikkam on Rootsi juurtega Kampradi perekond, kes on esikohta hoidnud 16 aastat. Ikea-mööblivalmistaja rikkus ulatub 48-49 miljardi frangini. Ettevõtte asutaja Ingvar Kamprad elab jälle Rootsis, kuid tema kolm poega, kes praegu ettevõtet juhivad, on kõik Šveitsi passi omanikud.

Suurima tõusu tegi edetabelis Šveitsi SVP-poliitiku Christoph Blocheri kuuepealine perekond, kes on täna nelja miljardi frangi võrra rikkam kui mullu. Esmakordselt on perekond 11-12 miljardi frangise varandusega tõusnud esikümnesse. Peaasjalikult on rikkuse allikaks Ems-aktsiad.

Vanim rikas on 95-aastane Robert Heuberger, kelle kinnisvara on väärt 250-300 miljonit franki.

Noorim rikaste edetabeli liige on 150-200 miljoni frangise varandusega F1 piloot Sebastian Vettel.

Rikkaim sinivereline on 49-aastane prints Robert de Luxembourg.