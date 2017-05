ICA juht on Rimi tulemusega rahul

Rimi omaniku Rootsi ICA juhatuse esimees Per Strömberg nimetas grupi tulemust nõrgal turul soliidseks. Rimi Balticu tulemusega on ta rahul.

“Rimi Balticul oli hea kvartal, iseäranis vaadates mis kõik on praegu töös,” kirjutas ta kvartaliaruandes. “Eestis on täishoos Säästumarketi poodide ümberkorraldus Rimi poodideks. Tänaseks on 43 Säästumarketist 15 saanud Rimid ja aasta lõpuks peaks kõigi Rimideks mutuvate poodide ümberkorraldused valmis saama. Mõned poed pannakse ka kinni. Lätis käib töö uue lao- ja kontorihoone kallal ja Leedus valmistutakse ostetud IKI poeketi integreerimiseks. Lühiajaliselt ja keskmises perspektiivis tähendab see suuremaid kulusid enne kui hakkame nägema positiivset efekti.”

Rimi Balticu esimese kvartali käive kasvas aastaga eurodes 1,3 protsenti, 345 miljonile eurole. Eestis kasvas Rimi poodide käive ühe protsendi võrra 92 miljonile eurole.

Esimese kvartali ärikasum vähenes Baltikumis 1,1 protsenti, 94 miljonile Rootsi kroonile. Ärikasumilt on Rimi Baltikum ICA Grupis kolmandal kohal, käibelt teine. Rimi tulemus olnuks parem, kuid IKI integreerimisega seoses sai Rimi üheksa miljonit Rootsi krooni täiendavat kulu.