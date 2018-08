ICA juht: Rimi Balti käibekasv on nõrgavõitu

Lätis ja Leedus kasvas Rimi poodide müük teises kvartalis aastaga vastavalt 2,9 ja 1,7 protsenti, kuid Eestis vähenes 2,6 protsenti. Vähemalt aasta aega avatud olnud poodide ehk niinimetatud võrreldav müük vähenes Eestis aastaga 0,3 protsenti ja Leedus 2,1 protsenti, kuid Lätis kasvas 1,7 protsenti.

Eestis oli Rimi teise kvartali käive 92,9 miljonit eurot võrreldes Läti 194,7 miljoni euro ja Leedu 79 miljoni euroga.

Ettevõte teatas, et Rimi Baltikumi turuosa vähenes ja seda peamiselt Eesti tõttu. Eestis lisandus sel aastal kaks uut Rimi poodi, mis viis poodide arvu juuni lõpuks 84-ni. Ka Lätis avati kaks uut poodi, Leedus jäi poodide arv samaks mis läinud aasta lõpus.

Baltimaades on Rimi müük väga hinnatundlik, kusjuures müügikogused on kahanevad.

Ettevõte kiitis, et tulemusi parandas hindade tõstmine ja oma kaubamärgitoodete kõrgemad marginaalid. Tegevuskulud kasvasid personalikulude ja logistika kallinemise tõttu.

Rimi Baltikumi teise kvartali erakorraliste tulude-kuludeta ärikasum kasvas Rootsi kroonides aastaga 22 protsenti 156 miljoni Rootsi kroonini ehk 15,1 miljoni euroni.