Icefire ja Nortal hakkavad 1,5 miljoni eest maksuameti uut iseteeninduskeskkonda arendama

Maksu- ja tolliamet koos rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskusega sõlmisid täna lepingud tarkvaraettevõtetega Icefire ja Nortal uue e-maksuameti/e-tolli (e-MTA) arendamiseks. Lepingud hõlmavad esimest etappi, kus 2019. aasta kevadeks uueneb täielikult iseteenindusportaali ülesehitus ja kaasajastatakse e-teenuste kasutusmugavus,

Lepingute maksumus on 1,5 miljonit eurot ja arendust rahastatakse Euroopa Liidu regionaalarengu fondist. Tegemist on kolme esimese lepinguga, kokku läheb maksu- ja tolliameti iseteenindus- ja arvelduste keskkonna põhimõtteline ja visuaalne uuendamine maksma hinnanguliselt 5 miljonit euro.

Maksu- ja tolliameti peadirektori Valdur Laidi sõnul on nende arenduste valmimine kliendi jaoks kindlasti kõige tajutavam muutus. „Uus tehniline baas aitab muuta kogu suhtluse meiega võimalikult kontaktivabaks. See tähendab, et tehnoloogilisi võimalusi andmete saatmiseks või meiega muul moel suhtlemiseks tekib juurde, samuti on e-MTAs olevad teenused oluliselt selgema ja mugavama ülesehitsega,“ ütles Laid.

Nortali avaliku sektori äriüksuse juhi Lauri Tammiste sõnul on MTA e-lahendused olnud Eesti e-riigi lipulaev aastaid ning eeskujuks teistele sarnastele organisatsioonidele üle maailma.

MTA iseteeninduskeskkonna projekt sisaldab kliendi töölaua arendamist nn portaalina, mis lihtsustab navigeerimist ja soovitud tulemuseni jõudmist. Samuti tekib kliendile ühtne vaade e-MTA e-teenuste tarbimisel. Lisaks pakub uus arvelduste komponent kliendile palju selgemat ülevaadet oma nõuetest, toimingutest, ettemaksukontost ja tagastustaotlustest. Lihtsustub ka maksete tegemine.