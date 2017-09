ID-kaardi kiibi turvarisk seab e-valimised kahtluse alla

ID-kaart Foto: Tanel Meos

Eesti riik ja riigi infosüsteemi amet (RIA) said neljapäeva õhtul info turvariskist ID-kaardi kiibis. Praegu on kahtluse all lausa see, kas toimuda saavad e-valimised - seda otsustab valimiskomisjon. ID-kaardi avalike võtmete andmebaas on praegu ohutuskaalutlustel suletud.