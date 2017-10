ID-kaardi turvaaugu parandus jõuab inimesteni väga aeglaselt, sajad tuhanded kaardid lähevad enne kinni

Kui algselt lubas riik, et turvaveaga ID-kaardid tehakse novembris tarkvarauuendusega korda ja probleem laheneb, siis nüüd on selgunud, et selle tulemusena pannakse sadade tuhandete inimeste kaardid enne kinni, kui tarkvarauuendus neile üldse kohale jõuab ning Maciga läheb selliste ID-kaartide kasutamine senisest palju keerulisemaks, kirjutab Geenius.ee.

RIA e-ID valdkonna juht Margus Arm tunnistas, et ID-kaardi tarkvarauuendust suudetakse välja saata ligi 15 000-le kaardile ööpäevas. Kuna aga riik peatab olemasolevate ID-kaartide sertifikaadid juba novembri keskel, jõuab lähipäevadel välja tulev uuendus selleks ajaks maksimaalselt paarisaja tuhande inimese arvutisse. Kokku on veaga kaarte Eestis aga ligi 800 000. “Tegemist on lihtsalt tehnilise piiranguga, süsteemid ei ole selliste mahtude jaoks mõeldud,” rääkis ta. “Tavakorras toodetakse päevas umbes 2000 kaarti. Lühiajaliselt ei ole võimalik seda mahtu soovitud määrades kasvatada.” Tempoga 15 000 inimest päevas võtaks kõigi uuendamine aega ligi kaks kuud, aga ID-kaartide sertifikaadid peatatakse juba novembri keskel. Seega on paratamatu olukord, et osade ID-kaardi omanike kaardid ei ole veel uuendatud, kui nad juba e-teenustest ära lõigatakse. Kasu pole ka sellest, kui inimesed ise käsitsi uut tarkvara lähevad alla laadima, sest pudelikael on just kaardi uuendamise protsessis tarkvara sees, mitte tarkvaras endas. Loe pikemalt Geeniusest.