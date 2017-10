ID-kaardi uuendamine läks käima, eelisjärjekorras võetakse ette pangad ja tervishoid

Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) ja partnerite koostöös on valminud turvariskiga ID-kaartide uuendamiseks tarkvara. Olulisemad e-teenused peaksid oma uuendustega valmis saama järgmisel nädalal, kui on kavas hakata inimesi üles kutsuma oma kaarte uuendama.

Alates 25. oktoobrist on turvariskiga ID-kaartide kauguuendamise tarkvara kättesaadav, praegu käib nii uuendamise kui ka e-teenuste avalik testimine. „Suur hulk olulisi e-teenuste pakkujaid nagu pangad on oma süsteeme juba ID-kaardi uuendusega kohandanud, tervishoiuvaldkonnas käib praegu kibekiire töö. Tahame olla laialdaseks uuendamise alustamiseks valmis järgmisel nädalal,“ selgitas Riigi Infosüsteemi Ameti peadirektor Taimar Peterkop.

Tagasiside näitab, et suurem osa uuendamistest on küll õnnestunud, kuid osa olulisi e-teenuseid ja süsteeme ei ole vajalike uuendustega veel lõpule jõudnud ega toeta uuendatud sertifikaatidega ID-kaarte.

„Tervishoiutöötajatel soovitame turvariskiga ID-kaarte veel mitte uuendada. Teistel turvariskiga ID-kaardi omanikel soovitame enne veenduda, kas tööks vajalikud infosüsteemid toetavad uuendatud ID-kaarti,“ ütles Peterkop.

„Võrreldes septembri algusega on ohuhinnang riskile muutunud ning rünnete tõenäosus tõusnud,“ ütles RIA peadirektor Taimar Peterkop. „Selgub üha enam riike, tarkvaratootjaid ja teenusepakkujaid, keda antud turvarisk veel puudutab. Sellega koos kasvab oht, et keegi töötab välja ründevahendi selle turvanõrkuse kuritarvitamiseks. Seepärast peatame uuendamata kaartide sertifikaadid novembri teisel nädalal. Sertifikaatide peatamisega tagame, et mitte ühtegi Eesti ID-kaarti ei ole võimalik selle turvariski abil rünnata, samas jätame avatuks ID-kaardi uuendamise võimaluse,“ lisas Peterkop.

Peterkopi sõnul on uuenduse rakenduse tehniline võimekus piiratud ja korraga saab oma kaarti uuendada tuhat inimest. „Kindlasti tekib ülekoormusest põhjustatud viivitusi ning aegasid, mil kohe ei ole võimalik uuendamist teha, vaid peab hiljem uuesti proovima. Palume seetõttu inimestelt kannatlikkust.“

„PPA on valmis teeninduste koormuse tõusuks, kuigi enamik inimesi saab kaardi uuendamisega ise hakkama,“ ütles PPA peadirektor Elmar Vaher. „Arvestame, et seoses sertifikaatide uuendamisega järjekorrad meie teenindustes kindlasti pikenevad ja ebamugavused on vältimatud. Suuremates linnades pikendame alates novembrist teeninduste lahtiolekuaegu õhtul kella kuueni ning väga suure koormuse korral avame teenindussaalid ka nädalavahetustel.“

Alates tänasest, 26. oktoobrist toodetavatel ID-kaartide kiipidel on uus tarkvara juba kasutusel ning neid kaarte uuendama ei pea. Varem toodetud ID-kaardid, millele inimene pole seni järgi läinud, uuendab aga enne kaardi väljastamist PPA teenindaja.