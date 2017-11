ID-kaarte tootva suurfirma jaoks toob Eesti vaid murdosa sissetulekust

ID-kaartide tootjafirma Gemalto ja Eesti riigi läbisaamine pole viimasel ajal just kiita. Eestist tuleb Gemalto kogukäibest aga vaid 0,2 protsenti.

Gemalto tütarfirma Trüb Baltic AS käive oli mullu 5,9 miljonit eurot ja puhaskasum 883 000 eurot. Gemalto käive ulatus kokku mullu aga 3,1 miljardi euroni.

2001. aastal asutatud Trüb Baltic on kodulehe andmetel Šveitsi ettevõtte Trüb AG, Aarau tütarfirma, mis loodi pereettevõttena 1859. aastal. Emafirma omab kaartide personaliseerimis- ja tootmisalast kogemust alates 1970. aastast.

Alates 2015. aasta aprillist võttis Gemalto NV üle kõik Trüb grupi ettevõtted ja sellest kuupäevast alates kannab Trüb AG nimetust Gemalto AG. Trüb Baltic AS-i nimi ja logo jäävad esialgu samaks.

Ettevõtte põhikompetents on kiipkaardil põhineva avaliku võtme infrastruktuuri (PKI) turvalise identiteedi kandjad ja Eesti elektroonilised ID-kaardid. Lisaks pakutakse pangakaartide personaliseerimise teenuseid Eesti, Läti ja Leedu pankadele ning teiste identifitseerimisdokumentide nagu juhilubade ja sõidumeerikukaartide personaliseerimise teenuseid. Trüb Baltic on Gemalto personaliseerimiskeskus Baltimaades.

Ettevõtte klientideks on PPA (Eesti ID-kaardid, Digi-ID kaardid) ja maanteeamet juhiload, sõidumeerikukaardid), samuti mitmed Eesti pangad.

Lisaks Eestile on Trüb Balticul kliente ka lähiriikides – Lätis, Leedus ja Soomes.

Gemalto aktsia languses

Kui maailmas on Gemaltol kokku 15 000 töötajat, siis Eestis 0,1 protsenti sellest ehk 15 palgalist.

Firmal viimastel aastatel kõige paremini ei lähe - aktsia hind on kukkunud 2014. aasta tipust ligi 3 korda. Välismeedias on spekuleeritud, et firmat võib tahta osta tarkvaragigant Oracle.

Gemalto on 40 riigi koostööpartner ID-kaartide tootmisel, aga toodavad kaarte ka nt USA sõjaväele.