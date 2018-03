ID-kaartide uuendamiseks on aega veel vaid mõned päevad

Peatatud sertifikaatidega ID-kaarte saab uuendada veel selle laupäeva hilisõhtuni. 1. aprillist on uuendamata sertifikaadid tunnistatud kehtetuks ning ID-kaardi elektrooniliseks kasutamiseks tuleb taotleda uus dokument ja tasuda ka riigilõiv, kirjutab Geenius.ee

Tänaseks on uuendatud 471 000 kaardi sertifikaadid, neist 339 000 kauguuendamise teel ning 132 000 politsei- ja piirivalveameti (PPA) teenindustes. Uuendamata on veel umbes 35 000 ID-kaarti, mida on elektrooniliselt vähemalt korra kasutatud, kokku on uuendamata veel umbes 270 000 ID-kaarti.

“Suur osa neist kaardiomanikest on ilmselt alaealised ja eakamad inimesed, kes ei ole oma kaardiga e-teenustesse sisse loginud või digiallkirja pidanud andma. Kui laps saab kaardi kehtivuse ajal 16- või 18-aastaseks, siis oleks mõistlik selle kaardi sertifikaadid ära uuendada. Muidu võib juhtuda, et kui noor soovib kaarti elektrooniliselt kasutama hakata, siis tuleb taotleda uus ID-kaart,” selgitas riigi infosüsteemi ameti eID osakonna juhataja Margus Arm.

