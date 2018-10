Ida-Euroopa inimsmugeldajate taskutest käis läbi üle 25 miljoni euro

Kuigi kuritegelik reisimine pole just kõige mugavam, hinnatakse inimsmugeldamist organiseeritud kuritegevuse jaoks üheks paremaks riski ja tulu suhtega kasumi teenimise viisiks, tõdes PPA teabeanalüüsi osakonna juht Toomas Kuuse.

„Kui inimene maksab tasu toimetamise eest, siis tema kinnipidamisel ei teki suurt majanduslikku kahju, nagu see on narkolasti puhul, mida peaks hiljem veel realiseerima. Lihtsam on leida ka transportijaid, kuna inimeste smugeldamine ei ole sama karistusmääradega kui näiteks keelatud ainete transportimine,“ selgitas Kuuse.

Ebaseaduslikult piiri ületanutega tehtud intervjuudest selgus Kuuse sõnul, et illegaalse „reisipaketi“ hind Vietnamist Poolasse on 7000 kuni 15 000 eurot.

Loe pikemalt Äripäevast.