Ida-Virumaa aasta äritegu on konteinerterminali käivitamine Sillamäel

Ida-Virumaa Aasta Äriteo 2017 tiitli pälvis Sillamäe sadamas tegutsev Silsteve AS uue konteinervedude terminali töö käivitamise eest.

Sillamäe sadama jaoks on konteinerterminali loomine ja regulaarliini käivitamine märkimisväärseks arenguhüppeks, mis pakub paremaid ühendusvõimalusi kogu piirkonna ettevõtetele, teatas kaubandus-tööstuskoda.

Konkursi ühe korraldaja, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Jõhvi esinduse juhataja Margus Ilmjärve sõnul on eriti tähelepanuväärne, et konteinervedude terminal hakkas tööle transiidisektori jaoks väga pingelisel ajal. „Samuti on oluline, et uue transpordikanali avamine mõjutab soodsalt Ida-Viru ettevõtlust, võimaldades kiiremini eksportida oma tooteid välisturgudele,“ sõnas Ilmjärv.

Ida-Virumaa aasta äriteo nominendid olid ka Mäetaguse vallas põlevkivi kaevandav VKG Kaevandused OÜ ja Kohtla-Järvel tegutsev mööbliettevõte TNC-Components OÜ. VKG Kaevandused OÜle kuuluv Ojamaa kaevandus tõstis tänu nutikatele lahendustele tootmismahu suuremaks, kui oli esialgu projekteeritud. Tänu sellele lõi ettevõte, kus keskmine brutopalk ulatub üle 1800 euro, juurde ligemale sada töökohta. TNC-Components kasvatas aastaga käivet ligemale kolmandiku võrra ning lõi juurde kümneid uusi töökohti.

Lisaks aasta äriteo tiitlile, kuulutati täna Mäetaguse mõisas välja konkursi „Ida-Virumaa Aasta Ettevõtted 2017“ võitjad veel kuues kategoorias: VR-Koda OÜ (Ida-Viru Aasta Väikeettevõte), Trogar OÜ (Ida-Viru Aasta Turismiettevõte), Purtse Pruulikoda OÜ (Ida-Viru Aasta Uustulnuk), Liisbet Invest OÜ (Ida-Viru Aasta eurorahade rakendaja), TTÜ Virumaa Kolledž (Ida-Viru Aasta Ettevõtjate Sõber) ja Seiklusmaa TV (Ida-Viru Aasta Noorte Ettevõtlik tegu).

Konkursi Ida-Virumaa ettevõtete tunnustamiseks korraldasid Ida-Viru Ettevõtluskeskus, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Jõhvi esindus, Ida-Viru Maavalitsus, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit, SA Ida-Viru Tööstusalade Arendus, Europe Direct`i Jõhvi teabekeskus ja Ida-Virumaa ajaleht „Põhjarannik“. Konkursile esitati üle 60 ettevõtte ja asutuse.