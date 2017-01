Ida-Virumaal Liimala rannas asuva Tulivee kõrtsi ja turismikeskuse omanikud, vennad Hannes ja Heigo Prits kavatsevad alustada Lüganusel paekivi kaevandamist, kirjutab Põhjarannik. Kümme aastat varem seiskas sarnase plaani kohalik protest.

Kaevandusloa taotluse esitanud vendadele kuuluva OÜ Kaltsiumkarbonaat eesmärk on kaevandada paekivi mitte killustiku tootmiseks, vaid ehitus- ja viimistlusmaterjalina. "Paekivi ehitusmaterjalina on kallis ja seda eelkõige selle pärast, et seda veetakse väga kaugelt," ütles Hannes Prits ajalehele.

Kas ja kui palju võiks karjäär piirkonda töökohti luua, sõltub sellest, kas luba kaevandamiseks saadakse ning kas kohapeal ainult murtakse kivi või suudetakse seda ka väärindada. Juhul kui kohapealsest kivist suudetaks teha paekiviplaate ning muid ehitus- ja viimistlusmaterjale, võiks see tähendada rohkem kui kümne töökoha loomist, samal ajal kui väike, vähem kui viiele hektarile mahtuv karjäär annab vaid üksikud töökohad.

Karjääri vastu võitlemiseks omal ajal loodud mittetulundusühing Lüganuse Tagaküla, mis on vahepeal varjusurmas olnud, on aga taas valmis karjääri vastu välja astuma. "Kui vaja, läheme uuesti barrikaadidele. Kutsume kohale meedia, kogume allkirju, teeme protestiaktsioone," lubas MTÜ juhatuse liige Ants Nurk.