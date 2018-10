Ida-Virumaa töötukassa juht: Põlevkivi inimesed on minu inimesed. Nende kõrgele palgale ei ole veel alternatiivi

Teelahk alustas Ida-Viru osakonna juhina tööd 2011. aastal. Enne seda oli ta AS Eesti Põlevkivi (nüüd Enefit Kaevandused) personalijuht. Tema sõnul on PÕXIT vaikselt käinud juba aastaid. Kadunud on tuhandeid töökohti. Viimane suurem laine tuli 2016. aastal, kui hätta sattusid nii Eesti Energia, VKG kui ka Nitrofert.

Teelahk ütles riigikogu ees, et Ida-Virumaa on väga erinäoline. Narva ei ole sama mis Jõhvi ning Jõhvi sama mis Sillamäe. Rääkimata Kohtla-Järvest või Iisakust. Muutlik on Ida-Virumaa tööturu olukord. Täna on töötuse määr seal 8%, viis aastat tagasi oli see veel 13,4 protsenti. Maakonnas teeb muret pikaajaline töötute arv (inimesed, kes on töötud olnud enam kui aasta aega). „On inimesi, kes arvavad, et nad ei saagi enam kunagi tööle," ütles Teelahk.

Ida-Virumaal on hetkel saadaval peaaegu 1000 töökohta. Seal on küll struktuurne tööjõupuudus, aga ka suure kogemusega oskustööliste hulk.

Millised on suurimad väljakutsed?

Teelahk ütleb, et inimene, kelle haridus on vananenud, kes ei oska keelt või ta on muul moel tööturu mõttes kehvas seisus, on nende nägemuses koolituspotentsiaaliga klient. Ta ütles, et selliseid tekkis palju Nitroferdi koondamise järel. Inimesed õppisid kunagi olulist ametit, aga ajaga oli selle väärtus vähenenud. Neil on nüüd ebapiisavad oskused. Tihti ei suuda nad mõelda sellele, et võiks töötada ka kodust 25-30 kilomeetri kaugusel. Samas peavad nad keerama uue lehekülje.