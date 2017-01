Teade Taiwani First Commercial Banki kontori uksel, et sularahaautomaatide töö on ajutiselt peatatud

Teade Taiwani First Commercial Banki kontori uksel, et sularahaautomaatide töö on ajutiselt peatatud Foto: Scanpix/ AFP

Taipei kohus mõistis lätlase Andrejs Peregudovsi, rumeenlase Mihail Colibaba ja moldaavlase Niklae Penkovi süüdi kahju tekitamises seoses turvalisse arvutivõrku häkkimisega. Prokuratuur soovis neile 12-aastast vangistust, kuna nende tegevus kahjustas oluliselt rahandust ja põhjustas paanika, kirjutab BBC.

Mehed on osa suuremast kurjategijate rühmitusest, kes kasutasid mullu juulis pahavara, et häkkida 41 First Commercial Banki sularahaautomaatidest kolmes linnas. Varastati 2,6 miljonit dollarit. CCTV kaamerasalvestustest on näha, kuidas nad kotitäite varastatud rahaga lahkusid. Suur osa rahast saadi hiljem kätte.

Tai politsei on arvamusel, et see juhtum on seotud sarnaste vargustega Tais.

Seoses kurjategijate tegevusega külmutas pank ajutiselt sularaha väljamaksed enam kui tuhandest sularahaautomaadist.

Ülejäänud 19 kahtlusalust, sealhulgas üks Prantsusmaa ja Austraalia kodanik, on arvatavasti riigist pagenud.