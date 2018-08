Iduettevõtete tipptegijad jagavad tuhandeeuroseid stippe IT-koolitusteks

Eestis ja Ukrainas tegutsev Lift99 tuli välja uue algatusega, kuidas rohkemaid inimesi IT-st ja idufirmade loomisest huvituma panna. Nii jagavad algatusega liitunud IT-firmade tippjuhid laiali kokku 16 000 eurot ehk kuusteist 1000-eurost stipendiumi inimestele, kes tahaksid läbida koolitusi-kursusi omandamaks infotehnoloogiasektoris töötamiseks või oma idufirma loomiseks vajalikke oskusi. See võib hõlmata nii programmeerimist, aga ka disaini- või turundustegevust. Stipendiume jagatakse nii Eestis kui Ukrainas.

Ragnar Sassi sõnul on stipendiumiandjate peamine sõnum see, et kunagi pole liiga hilja IT-sektoris alustada. "Stipendiumi taotlemiseks pead täitma ankeedi ja ca 3-minutilises videos välja tooma, mida ja kus õppida tahad. Ainsateks tingimusteks on, et taotleja peab olema vähemalt 13-aastane ja pead lubama, et ise edukaks saades panustad samamoodi teiste aitamisse," rääkis Sass ja rõhutaski, et kuigi osalema on oodatud tõesti igas vanuses inimesed, on kõige lihtsam neil hetkel sõna levitada koolinoorte seas.

"Mu enda 14-aastane poeg õpib Treehouse platvormil Javascripti programmeerimist, tulemused on lühikese ajaga olnud juba muljetavaldavad," rääkis Sass.

Stipendiumiandjate hulgas on tuntud Eesti idufirmade tipud nagu Testlio looja Kristel Kruustük, Taxify loojad Markus ja Martin Villig, Veriffi asutaja Kaarel Kotkas, United Angels'i investorid Gerry Kodres ja Riivo Anton