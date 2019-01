Iduettevõtete töötajate viisataotlusi tuli enim Indiast

Kohaliku iduettevõtete kogukonna, siseministeeriumi ning Startup Estonia koostöös kaks aastat tagasi sündinud startup-viisa, võimaldab Euroopa Liitu mittekuuluvate riikide kodanikel siinsete iduettevõtete heaks töötada, olemasolevaid iduettevõtteid siia kolida või Eestis uusi asutada.

Kõige enam on Eestisse ümber asutud Ukrainast, Brasiiliast, Venemaalt, Ameerika Ühendriikidest ja Indiast. Alates startup-viisa loomisest, on programmi raames siia ümber asunud või saanud selleks õiguse 931 inimest.

Startup Estonia juhi Maarika Truu sõnul näitab viisaprogrammi edu, et Eesti iduettevõtetel on selge vajadus uute töötajate järele. „Arvestades, et 2018. aasta oli iduettevõtetesse tehtud investeeringute poolest rekordaasta, on selgelt näha ka, et seda raha kasutataksegi peaasjalikult uute, kõrge lisandväärtusega töökohtade loomiseks. Seejuures tuleb toonitada, et vajadus pole sugugi mitte ainult IT arendajate järgi - kiirelt kasvavad iduettevõtted vajavad ka turundajaid, müügitalente, klienditoe inimesi, disainereid jne. Seega on nende investeeringute mõju selgelt laiapõhjalisem."

Eesti Startupi Juhtide Klubi presidendi Sten Tamkivi sõnul on Eesti tehnoloogiasektor oma arengu laineharjal. „Eesti iduettevõtete töötajate arv kasvas 2018. aastal üle 5000 piiri ning võib prognoosida, et see kasv jätkub sarnaselt eelmistele aastatele ka tänavu ja oodata on taas 30% kasvu. Startup-viisa on selgelt leevendanud suure kasvupotentsiaaliga iduettevõtete vajadust leida uusi andekaid töötajaid."