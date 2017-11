Iduettevõtja miljarditehasest: 200 töökoha loomine miljardi euroga on uskumatult halb tulemus

Iduettevõtja Ragnar Sass kirjutas sotsiaalmeedias, et puidurafineerimistehase asutajate lubadus luua 200 töökohta on väga väikse mõjuga arvestades, et Taxify sai 10 miljonit investeeringut ja loob Eestisse 100 uut töökohta.

Eesti start-up-maailma tipptegija ning Garage48, Pipedrive'i ja Clanbeat'i kaasasutaja Ragnar Sass kommenteeris sotsiaalmeedias Postimehe artiklit, et Eesti teadlaste hinnangul on nn miljarditehase ehk puidurafineerimistehase rajamine Eestisse vajalik, kuna see võimaldab puidu paremat väärindamist ja tõstab kokkuvõttes Eesti majanduse tootlikkust, kirjutab Äripäev.

Tegemist on Est-For invest OÜ puidurafineerimistehasega, millega on lubatud luua 200 töökohta. Mujal majanduses tekib Est-Fori sõnul koos tehasega 300-400 töökohta, seda eriti transpordisektorisse. Riigile tekib maksutulu ainuüksi ehitusfaasis 40-48 miljonit eurot. Käitamisfaasis 11-12 miljonit eurot.

Ragnar Sass kirjutas Facebooki grupis "Eesti Metsa abiks", et miljard eurot 200 töökoha loomiseks on väga halb tulemus. "Taxify sai 10 miljonit investeeringut ja loob Eestisse 100 uut töökohta ILMA keskkonda veidigi ohustamata. Kindlasti ei saa kunagi kõik töökohad olema startupi sektoris, aga miljard eurot ja 200 töökohta on uskumatult halb tulemus," kirjutas ta lisades, et sellel on väga väike mõju Eesti tööjõuturule.

"Lisaks on mul on ka tõsisem ettepanek - Eesti peaks saama üheks esimeseseks riigiks maailmas, kus suure keskkonna kahju tekitamine on kriminaalkorras karistatav, koos vastavate karistustega," kirjutas ta.