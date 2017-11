Iduettevõtte juht: konkurents talentide leidmiseks on suur. IT-inimesel on võimalus sõrmenipsuga leida endale uus töökoht

Eesti kiiresti areneva iduettevõtte Testlio tegevjuht Kristel Kruustük andis intervjuu Tööinspektsiooni ajakirjale Tööelu, milles ta rääkis ettevõtte alustamisest, eduloost, raskustest iduettevõtte maailmas ja Testlio töökultuuri loomisest.

„Testlio on globaalne ekspert-testijate kogukond, kes testib suurklientide tooteid nagu näiteks Microsoft, Strava, Lyft ja Salesforce,” rääkis Kruustük.

Ettevõte sai alguse 2013. aastal Londonis. „Kogu ettevõtmine algas ühelt globaalselt hackathon’ilt (toim. programmeerimismaratonilt). Alates selle võitmisest on Testlio olnud minu elu prioriteet,” rääkis ta. „Asutasin Testlio sellel ajal partneri, nüüd abikaasa Marko Kruustükiga, ja sellel ajal me ennast tööst kunagi lahti ei lõiganud. Nüüd on see kindlasti muutunud. Kui ma õhtul koju lähen, siis ma enam töömeili ei loe. Pole mõtet enne magamaminekut töiste asjadega ennast ärevaks ajada. Lahendamist vajavaid asju on alati, aga seda tuleb ikkagi tervislikult teha. Üle oma varju ei hüppa. Hommikud on alati õhtust targemad.”

Ettevõte alustas ta Marko Kruustükiga kahekesi ning koos töötati aasta aega kuni palgati tiimi esimene inimene lisaks. „Praegu on meie meeskonnas 65 inimest, kellest 45 on Eestis ja 20 USA-s. Kui me Testlio alguses Londonisse hackathon’ile läksime, siis soovisime oma ideed presenteerida potentsiaalsetele meekonnaliikmetele – disaineritele, tootejuhtidele, äriinimestele, müügiinimestele, arendajatele. Nendega koos oleksime ehitanud idee prototüübi ja presenteerinud seda uuesti. Mul ei läinud alguses kõige paremini ja pärast esimest presentatsiooni tuli meie juurde ainult üks inimene. Kuna see inimene oli enne meie ja teiste osalejatega halvasti käitunud, siis ütlesime talle ära. Otsustasime, et teeme kahekesi oma asja ja see oli väga hea otsus! Ettevõtet tuleb alustada inimestega, keda sa usaldad 150%,” ütles ta.

Loe veel

Üks osa Testliost on USA-s, teine siin, Eestis. Kuidas juhina neid samu väärtusi ja ühiseid eesmärke kahe nii kauge meeskonna vahel hoida?

„See on väga keeruline. Peame arvestama, et meil on kümnetunnine ajavahe Eesti ja San Francisco vahel. Kui Eesti tiim hakkab koju minema õhtul kell kuus, siis USA-s on kell kaheksa hommikul ja nad alustavad tööpäevaga. Seega reaalselt kattuvat tööaega põhimõtteliselt polegi. Tihtipeale tulevad Eestis inimesed hiljem tööle ja lõpetavad ka hiljem, et teha tööd koos USA tiimiga. Lisaks aitab ühtsusele kaasa see, et mina ja Marko käime pidevalt USA-s. Ka töötajad Eestist käivad aeg-ajalt San Francisco kontoris, et koos töötades tekiks suurem ühtsustunne. Koos toimimisele aitab kaasa igakuine kogu kollektiivi koosolek, kus räägime kõigist saavutustest ja järgmistest eesmärkidest. Kord aastas on meil off-site (toim. kokkusaamine), kus kogu San Francisco tiim lendab Eestisse ja me veedame nädala koos,” rääkis Kruustük.

„Esmaspäevast reedeni teeme tööd ja nädalavahetuseks lähme kuskile vaiksesse paika Eestis. Sel aastal käisime Viljandi lähedal. Sellised kokkusaamised suurendavad ühtsust. Arvan, et juhtide kohalolu on ka väga oluline, sest juhid saavad kõige tugevamalt ettevõtte väärtusi peegeldada.”

„Kui ma võrdlen Testilo tööd õe tööga või vaatan isa, ema ja vanaema pealt, siis IT-ettevõtte töökultuuri iseloomustavad kõige paremini koostöö, paindlikkus ja innovaatilisus. Näiteks saad kontoris mängida lauajalgpalli!” ütles ta naerdes.

„Tule, millal tahad, ja mine tööta, kus iganes. Kuna IT-maailmal on palju tulevikku ja tööjõupuudus on nii suur, siis ka meie Testlios peame tegema kõik selleks, et talente enda juurde kutsuda ja samas ka hoida. Võistlus on suur, sest igal andekal IT-inimesel on võimalus sõrmenipsuga leida endale uus töökoht. Ma arvan, et IT-ettevõtted peavad palju talentide nimel võitlema ja selle tõttu pakutakse töötajatele ka igasuguseid hüvesid. Kui ma vaatan oma pereliikmete töökohti, siis seal ei ole sellist üksteisest hoolimist, suhtlemist ja läbipaistvust,” rääkis Kruustük.