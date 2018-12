Idufirma Autolevi kaasas 225 000 eurot ühisrahastust

Eile lõppenud ühisrahastuskampaanias investeeris Autolevisse üle 250 inimese ja ettevõtte 18 riigist, mh Eestist, Ühendkuningriigist, Saksamaalt, Prantsusmaalt ja Soomest.

Autolevi asutaja Tauri Kärsoni sõnul ületas kaasatud investeering kolmekordselt ettevõtte seatud eesmärgi.

„Plaanisime kaasata 75 000 eurot investeeringuid, kuid kui see eesmärk täitus esimese ööpäevaga, oli selge, et huvi Autolevi vastu on oluliselt suurem. Otsustasime võtta vastu kokku 225 000 eurot, kuigi soovijaid oli rohkemgi."

Autolevis on tänaseks üle 23 000 kasutaja ja 1500 sõiduki Eestis, Soomes ja Lätis. Kuigi idufirma on Soome turul juba tegevust alustanud, on äripotentsiaal üle lahe veel suuresti kasutamata.

„Esimeseks suureks eesmärgiks on tuua Soomes juurde täiendavat valikut sõidukeid, millega end kohalikele tutvustada ja pakkuda rentijatele turu parimat autovalikut,“ ütles Kärson.

Kärsoni sõnul täiustatakse investeeringu abil ka Autolevi teenuse kasutajasõbralikkust. “Soovime tuua turule lahenduse, kus autoomanik saab oma auto välja rentida ka nutiseadme teel ega pea füüsiliselt autot üle andma. Selline lahendus on Kesk-Euroopa autojagamise ettevõtete seas populaarne ning tahame seda pakkuda ka oma kasutajatele."

Autolevi ühisrahastuskampaania kestis Funderbeami platvormil kuu aega alates 7. novembrist. Eesmärgiks oli koguda 75 000 eurot, et laiendada oma tegevust ka naaberriikidesse ning kinnitada end turuliidrina Eestis.