Idufirma eksomanik saamata palka nõudvatele töötajatele: kui keegi kolme aasta tagustest asjadest ei suuda lahti lasta, siis on veel vaja õppida

Idufirma Signwise endised töötajad nõuavad vana tööandja pankrotti, et osa töötasust kätte saada. Firma eksomaniku Ott Sarve sõnul on aga aeg vanadest asjadest lahti lasta, kirjutab Äripäev.

Taustaks: Signwise tegeleb digiallkirjastamise teenuse pakkumisega ja on saanud riigilt sadu tuhandeid eurosid toetust. Kaubamärgiga Signwise on seos kolmel Eesti ettevõttel. Üks firmadest, endise nimega SW Development, on nüüdseks ettevõtete likvideerija Raul Pindi käes ja kannab nime Stratford Reserve. Viimase vastu esitasid pankrotiavalduse ekstöötajad Katri Lindau ja Mihkel Ron ning kohtuistung ootab ees oktoobris.

Firma eksomanik Ott Sarv jäi küsimustele vastates üldsõnaliseks. “See oli kõigile osalistele õppetund. Äri on risk ja vahel riskid realiseeruvad. Kui keegi täna kolme aasta tagustest asjadest ei suuda lahti lasta, siis on võib-olla veel vaja õppida,” ütles ta.

