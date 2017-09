Idufirma lõi kõrgepalgaliste spetsialistide värbamiseks äpi

Eesti idufirma MeetFrank lõi uudse mobiilirakenduse, mis viib kokku tööjõuturul juba hõivatud olevad spetsialistid ettevõtetega, kes pakuvad neile paremaid tingimusi. Rakenduse toimib anonüümselt ning pakkumiste palgainfo on avalik.

“Töö otsimine kui selline on oma aja ära elanud. Talendid ei otsi enam tööd, vaid ettevõtted otsivad neid. Edukad ettevõtted peavad haarama ise initsiatiivi, et kõige talendikamad just nende kollektiiviga liituksid,” ütles ettevõtte üks asutajaid Kaarel Holm pressiteates.

Nii iOSile kui ka Androidile mõeldud rakenduses on võimalik 90-sekundiga täita küsimustik, mille abil tuuakse välja inimese oskused, palgatase ning motivatsioon töökoha vahetamiseks. Kogu värbamise protsess on automatiseeritud kuniks inimesele on leitud potentsiaalne tööpakkumine ja teda tutvustatakse ettevõtte personalitöötajaga.

“Toome selle rakendusega tööturule läbipaistvust. Frank seab oma ettevõtmise keskmesse inimese, pakkudes talle ülevaadet sellest, mis on tema hetke turuväärtus ja nõudlus tema oskuste järgi. Me ei kihuta kedagi üle ostma või kohta vahetama, vaid pakume inimestele infot tööturu võimaluste kohta. Kui töötaja on oma praegusel kohal rahuolev, siis ei motiveeri teda töökoha vahetamisel üksnes palganumber,” lisas ettevõtte teine asutaja Anton Narusberg.

MeetFrank äpiga on liitunud näiteks Monese, Taxify, LHV, Proekspert ja Tele2. Rakenduses pakutav kõige kõrgema palgaga töökoht on 7000 eurot (bruto) ja keskmine töötasu jääb 3500 euro ringi.

Loe veel

Vaid nädal aega üleval olnud rakendusega on päevas liitunud keskmiselt sada uut kasutajat. “Juba üksnes need numbrid näitavad, et sellise rakenduse vastu on suur huvi. Väga paljud teevad seda ka uudishimust – kas turul on mõni ettevõte, kes suudab mulle pakkuda paremaid tingimusi? Just sellele küsimusele annab MeetFrank vastuse,” lisas Holm.

Ettevõte kavatseb aasta lõpuks laieneda ka mujale Euroopasse. Hetkel keskendutakse Eesti turule.

Kõigile tööotsijatele on teenus tasuta.