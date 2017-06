Idufirmade elu muutus lihtsamaks: 15 tegevuse alustamiseks vajalikku dokumenti saab nüüd tasuta internetist

Eesti advokaadid panid kokku dokumendibaasi idufirmadele, et muuta Eestit startup riigina veelgi atraktiivsemaks. Kokku sisaldab dokumendibaas 15 tasuta allalaetavat dokumenti, mida idufirmad oma tegevuse alustamisel ja esimeste investorite kaasamisel vajavad.

Pakett sisaldab järgmisi lepingupõhjasid: asutajate leping, tööleping, juhatuse liikme leping, optsioonileping, intellektuaalomandi üleandmise kokkulepe, konfidentsiaalsusleping, ärinõustajaga sõlmitav leping, term sheet investeeringu kaasamiseks, konverteeritava laenu leping, investeerimisleping, osanike leping ja põhikiri.

Dokumendibaas pandi kokku Startup Estonia ja Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsiooni (EstVCA) õiguskomitee ühistööna ja see on tänasest kõigile tasuta kättesaadav siit.

Startup Estonia juhi Mari Vavulski sõnul on tegemist suure sammuga Eesti startup keskkonna veelgi atraktiivsemaks muutmisel. „Korrektsed lepingud ja dokumentatsioon on sageli idufirma loomisel asi, millega jäädakse hätta, sest teadmisi ja oskusi selles vallas napib. Õigusnõustajate kaasamiseks jääb algfaasis ressursse väheseks ja seetõttu ei ole idufirma õiguslik tagatuba kõige paremas korras. Nüüd on aga valdkonna kogemusega juristid kõik olulisemad lepingud ühiselt kokku pannud, need on tasuta kättesaadavad ja arvestavad ka maailmapraktikat,“ lausus ta.

EstVCA õiguskomitee juhi ja lepingute ühe põhiautori Antti Perli sõnul valmistati projekti ette pea aasta aega.

Dokumentide näidiste ettevalmistamisel osalesid EstVCA õiguskomitee liikmed Antti Perli (Ellex Raidla), Kristel Raidla-Talur (Cobalt), Maivi Ots (Eversheds Sutherland), Toomas Prangli (Sorainen), Valter Võhma (Hedman Partners), Kuldar-Jaan Torokoff (FORT), Ulla Helm (Glimstedt) ja Ergo Blumfeldt (TRINITI).