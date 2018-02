Idufirmadesse investeeriti mullu 270 miljonit eurot. Sellest enamus läks Transferwise'i taskusse

Startup Estonia koostatud värske ülevaate kohaselt töötas eelmisel aastal Eesti idufirmades 4300 inimest, kelle pealt maksti tööjõumakse 36 miljonit eurot. Kohalikud iduettevõtjad kaasasid eelmisel aastal investoritelt täiendavat kapitali 270 miljonit eurot, kuid sellest 240 miljonit eurot läks ainuüksi Transferwise'i taskusse.

Kokku on Eestis praegu ligikaudu 500 idufirmat. Kui 2016. aastal töötas kohalike idufirmades üle maailma 3500 inimest, kellest kolm neljandikku töötas Eestis kohapeal, siis eelmisel aastal oli Eesti idufirmade heaks töötavate inimeste arv 4300 ning nendest 3000 töötasid Eestis. Ühes töötajate arvu kasvuga, suurenes ka tööjõumaksude laekumine idufirmadelt.

Kuigi varase faasi idufirmasid lisandus eelmisel aastal palju, on sektori kasvule hoogu juurde andnud eelkõige suuremate idufirmade tugev käive ning jätkuvad investeeringud tegevuse laiendamisse. Näiteks moodustavad umbes 50% kogu idufirmade tööhõivest 10 suuremat valdkondlikku tööandjat.

Kokku kaasasid Eesti idufirmad 2017. aastal investeeringutena umbes 270 miljonit eurot. Ülekaalukalt suurim investeering tehti TransferWise’i, mis kaasas täiendavad 240 miljonit eurot. Seega jäi üldine tehingute maht 30 miljoni euro juurde. Järgnesid Skeleton Technologies 15 miljoni euroga ning ZeroTurnaround ja Jobbatical, kumbki kaasasid 3,5 miljonit eurot. Kokku tehti eelmisel aastal 39 investeeringut, mida on pisut vähem kui 2016. aastal.

Loe veel

Startup Estonia juhi Maarika Truu sõnul võiks sel aastal jätkuda nii valdkonna tööhõive kui ka investeeringute kasv. „Kuigi 2017. aasta investeeringute kogumaht, arvestamata Transferwise‘i suurinvesteeringut, oli väiksem kui aasta varem, ei ole erinevus tehingute arvu vaadates nii suur. See näitab, et turul on palju varajases faasis investeeringuid ja nüüd, kus tegevust on alustamas uued riskikapitalifondid, saab käimasolev aasta olema kahtlemata heade väljavaadetega,“ arutles Truu.

Ka Taxify kaasasutaja Martin Villigu sõnul võib startup-investeeringute arenguga Eestis rahul olla. „Tehingute arv on viimasel viiel aastal jäänud suhteliselt samaks, kuid investeerimismahud on oluliselt kasvanud. On loogiline, et üksikutel suurematel kapitali kaasavatel ettevõtetel on koguarvule suur mõju, samas ma näen turul ka palju uusi idufirmasid,“ ütles Villig.

Suurimad väljumised 2017. aastal olid Teleport, mille ostis ettevõtteliikuvuse haldamise platvorm Move Guides, suurandmete platvorm PlanetOS, mille omandas Silicon Valleys asuv Intertrust Technologies, ning Eesti Java arendaja ZeroTurnaround, mille omandas Rogue Wave Software. Tehingute suurusi ei ole avalikustatud, kuid kõiki neid on loetud edukateks ja vähemalt ühe suurusjärk on 50 miljonit eurot.

Eesti Äriinglite Assotsiatsiooni EstBan presidendi Rein Lemberpuu hinnangul, oli 2017 eelkõige muutuste aasta. „Minu hinnangul oli 2017 muutuste aasta, mis valmistab meid ette uue idufirmade laine tulekuks. Muutuse toovad uued investeerimisfondid ja idufirmad. Tänu startup viisa programmile näeme siia tulemas palju uusi startup meeskondi nii Eestist kui ka välismaalt.“