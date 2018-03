Igasta Tallinkist: ülevõtmispakkumist oodanud aktsiaostjad võtsid selgelt riski

Ülevõtmispakkumise lootuses Tallinki aktsiaid ostnud inimesed on Infortari otsuses ettevõtte omanikuna jätkata pettunud, kuid nad võtsid ise riski ning garanteeritud polnud midagi, ütles investeerimispankur Henrik Igasta, kelle hinnangul pole Infortari otsuses suures pildis midagi negatiivset, kirjutab err.ee.

Mullu juulis teatas Tallink Grupp, et on alustanud protsessi ettevõttele võimalike strateegiliste valikute leidmiseks, mida investorid tõlgendasid kui suuromanike soovi enda osalus müüa. Möödunud reedel teatas aga Tallink, et protsess on lõpetatud ning müüki ei tule.

Superia partner, investeerimispankur Henrik Igasta ütles ERR-ile, et arusaadavalt on inimesed, kes ostsid aktsiaid võimaliku spekulatsiooni peale, et äkki ostetakse Infortari osalus ära, hetkel pahased, samas võetakse pakkumisootuses spekuleerides ilmselgelt risk ja kobatakse natuke pimeduses.

"Nii et ei üllata isiklikus plaanis mind see, et see tehing ei juhtunud, ja pigem arvan, et Infortar on hea strateegiline omanik", lausus investeerimispankur.

Igasta ütles selle kohta, et kui võtta näiteks suured kruiisifirmad, ehkki võrdlus ei ole üks-ühele, siis need kauplevad suurusjärgus 10, 11, 12 ja osa isegi 13 korda EBIDTA, Tallinki tase on aga olnud pigem 7-8.

"Seal on selgelt mingid käärid ja ise julgen arvata, et eks ta ebalikviidse turu fenomen on. Ega paljud, isegi võiks julgelt öelda, et terve Balti turg kaupleb oma võrdlusbaasi suhtes teatava diskontoga. Aktsiaturul selline mõiste nagu likviidsusdiskonto ja n-ö small-cap-ettevõtte diskonto on täiesti olemas ja seda me siin turul näeme väga ehedalt," lausus ta.

Tallink saab Igasta sõnul paraku sama kohtlemise osaliseks ja seepärast võib Hanschmidtiga nõus olla, et ajalooliselt on pigem kaubeldud diskontoga.

