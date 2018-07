Iirimaa on esimene riik, mis loobub fossiilsetest kütustest

Iirimaa plaanib saada esimeseks maailma riigiks, mis fossiilsetest kütustest loobub. Seadusemuudatuse kohaselt müüb riigi heaolufond maha oma osalused fossiilsete kütuste firmades niipea kui võimalik, kirjutab Briti majandusleht Financial Times.

Kolmapäeval Iirimaa parlamendi alamkojas heaks kiidetud otsus on osa üha laialdasemalt levivast suundumusest, kus investorid fossiilsetest kütustest eemalduvad. Hiljuti otsustas Norra heaolufond oluliselt vähendada investeeringuid söefirmadesse.

Financial Times kirjutab, et üldiselt on Iirimaa Euroopa teistest riikidest selles vallas maha jääänud ning riigi majapidamiste süsinikuheitmed on 60% suuremad kui keskmises Euroopa kodus. Suures osas peitub põhjus selles, et kütmiseks kasutatakse kivisütt.

“Me oleme olnud pikka aega väga süsinikul tuginev majandus ning ühiskond, nii et see on meie jaoks väga suur muutus, kuid see peab juhtuma,” kinnitas sõltumatu parlamendisaadik Thomas Pringle. „Seadus annab väga selge sõnumi, et Iiri valitsus näeb, et fossiilsetest kütustest kaugenemine on väga oluline,“ lisas ta.

Uue seaduse kohaselt ei tohi 8,9 miljardi eurose varade mahuga Iirimaa Strateegiline Investeerimisfond investeerida ettevõttesse või projekti, mille käibest üle 20% tuleb fossiilsetest kütustest.