Iisraeli kaubanduskodade ühenduse president: Eesti ärivisiit on märgiline samm kahe riigi majandussuhetes

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo alustas eile ärivisiiti Iisraeli, et tutvustada Eesti ettevõtjaid nende kohalikele kolleegidele ning Iisraeli kõrgetele riigiesindajatele. Täna toimus Iisraeli tehnoloogiapealinnas Tel Avivis äriseminar, mille eesmärgiks oli kahe riigi ettevõtete vahelise kontaktvõrgustiku laiendamine ja ka Eesti e-riigi esitlemine. Päeva teises pooles kohtus minister Palo Iisraeli Innovatsiooniameti juhtidega, teatas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Iisraeli Kaubanduskodade Föderatsiooni president Uriel Lynn kiitis tänasel äriseminaril Eesti saavutusi digivaldkonnas ning avaldas soovi jätkata tihedama koostööga kahe riigi vahel. „Eesti riik väärib suurt tunnustust internetivõrgu targa edendamise ja kübervaldkonnas saavutatud edu eest. Loodan, et jätkate sama edukalt. Juba see tõsiasi, et te tulite ärivisiidile nii vägeva delegatsiooniga, on hea märk, et võiksime suurendada kaupade ja teenuste vahetust Iisraeli ja Eesti vahel. Tänane Eesti ärivisiit Iisraeli on märgiline samm kahe riigi majandussuhetes.“

„Oleme Iisraelis eelisarendamas kaubavahetust maailma väikeriikidega nagu Eesti. Sealjuures on ettevõtlusvaim Iisraelis muutunud viimase 30 aastaga palju levinumaks kui varem. Ettevõtlusvaim kui selline ei ole ajalooliselt Iisraeli rahvale omane olnud, meie inimesed ei armastanud riskida, aga samas seadsid endale kõrgeid majanduslikke eesmärke. Nooremas põlvkonnas on toimunud põhimõtteline muutus, enam ei ole peamine väärtus omada võimalikult stabiilset tööd, vaid saada rahaliselt edukaks hoopis innovatsiooni kaudu. Usun, et oleme ka suutnud selle saavutada – oleme võtnud kasutusele uuenduslikke lahendusi nii avalikus kui erasektoris. Väga hea meel on näha, et sarnase uuendusmeelse mõtteviisiga on juhtinud oma riiki ka Eesti valitsus,“ kommenteeris Lynn.

Loe veel

Minister Urve Palo sõnul on kahel riigil palju ühist. „Eesti ja Iisrael on mõlemad riigid, mis ei ole rikkad loodusvarade poolest, aga meil on töökad, andekad ja leidlikud inimesed. Sarnaste kogemuste varalt võrsuv koostöö kahe rahva vahel on samaväärselt kasulik mõlema jaoks. Eesti väike ja avatud majandus on tugevalt juhitud innovatsioonile orienteeritud hoiakust. Loodan, et saame tulevikus üha rohkem koostööd teha Iisraeliga just digivaldkonnas, kus me täiendame üksteist. Eesti saab olla Iisraelile eeskujuks oma arenenud e-valitsusega. Iisraelilt on meil jällegi õppida tööstuse digitaliseerimist ja võtta üle parimaid praktikaid teadusarendusse investeerimisest,” ütles minister Palo oma tervituskõnes Tel Avivis toimunud äriseminaril.

Äriseminarile järgnes ministri kohtumine Iisraeli Innovatsiooniametiga. Innovatsiooniameti juht Ami Appelbaum, kes on tuntud ka kui edukas tehnoloogiaettevõtja, rõhutas kohtumisel soovi teha koostööd teadusarenduste valdkonnas. „Näen erakordselt suurt potentsiaali Iisraeli ja Eesti koostöös. Päevakajaliste uudiste vahendusel võib Iisraelist jääda mitte kõige positiivsem mulje, kuid kohtudes meie ettevõtjatega, saate näha seda, milline on Iisrael päriselt ja tutvute Iisraeli tugevusega innovatsiooni vallas. Innovatsiooniameti poolt otsime ennekõike võimalust ühendada jõud andekate ja uuendusmeelsete inimestega. Olen veendunud, et Eestis on selliseid inimesi palju,“ sõnas Appelbaum.

Minister Palo juhitud ärivisiit kestab reedeni ning viib kümme Eesti ettevõtjat, EASi ning Kaubandus-Tööstuskoja esindajad Iisraeli. Äridelegatsioonis olevad ettevõtted on Amisco, Datel, Ecomatic, Estonia Piano Factory, Hedman Partners, TGS Baltic, Primus Legal, Tamro Baltics, Velma Mööbel ja Zell Aronovich.