Iisraeli rahvusliku uhkusena tuntud ettevõte on sügavas kriisis

Ülejäänud maailmale on Iisraeli ravimitootja Teva Pharmaceuticals lihtsalt üks maailma suurimaid geneerilise ravimi tootjaid. Iisraelis on see rahvusliku au kehastus ettevõtte vormis.

Iiraelis arendatud üleilmset edu saavutanud ettevõte on Iisraeli üks suurimaid tööandjaid. Teva aktsia on tõeline rahvaaktsia.

Nüüd on see rahvas kuri. Ettevõtte juhtkonna valesammud ja ravimitööstuses toimunud hiigelmuutused on löönud Tevat. Kukutanud geneeriliste ravimite hindu. Kompanii kaotas oma põhilise ravimi patendi. Alates selle aasta algusest on ettevõtte turuväärtusest kadunud enam kui 20 miljardit dollarit ehk pool väärtusest.

Iisraelis teadsid kõik, et silmapiiril on koondamised ja tehaste sulgemised ehk koledad koomaletõmbamised. Nende asemel teatas aga Teva 14. detsembril amputatsioonist.

Ettevõte koondab üleilmselt 14 000 töötajat, kellest 1700 Iisraelis. Kokku kaob välismaal iga neljas töökoht ettevõttes. Tehaseid suletakse ja ettevõtte osad müüakse ära. Ettevõte tühistas preemiad ja aktsionärid jäävad dividendita.

Paraku olid investorid ainsad, kes uudisest vaimustusid. Aktsia reageeris uudisele 14 protsendise tõusuga. Peaminister Benjamin Netanyahu saatis pressiteate, kus nõudis ettevõttelt Iisraeli identiteedi säilitamist.

Kolm päeva pärast teadet algasid töötajate tänavademonstratsioonid. Kuid sellega asi ei piirdunud. Kogu riigis toimus poole päevane streik, mis sulges pangad, ametiasutused, börsi ja Tel Avivi lähistel asuva Den Gurioni rahvusvahelise lennujaama.

Teva töötajad jätkasid päevi protestidega. „Valitseb ebakindlus ja hirm,“ ütles 25-aastane laboritöötaja Lital Nahum New York Timesile. „Keegi ei uskunud, et midagi sellist juhtub.“

Et ka kodumaiseid tehaseid suletakse, hakkasid paljud nõudma, et enne mistahes tehaste sulgemist Iisaelis tuleb sulgeda India ja Iirimaa tehased. Netanyahu oli samal arvamusel ja ütles, et valitsus kasutab erinevaid kasutatavaidvõimalusi, et hoida Jerusalemma tehased töös. Kuigi ta ei täpsustanud meetmeid, tundub häbistamine ainsa relvana. Teva on nautinud aastakümne jooksul kuue miljardi dollari ulatuses maksuoodustusi ja subsiidiumeid.

„Kahjuks ei saa Teva täita peaministri ja ministrite soovitut ja vältida tehase sulgemist Jerusalemmas,“ ütles ettevõtte hiljuti juhatuse esimeheks saanud Kare Schultz.

Ta nimetas seda ja teisi abinõusid valusateks, kuid hädavajalikeks. Ta lubas, et nad uurivad võimalusi, kuidas saaks koondatuid ümberkoolitada ja aidata neil leida uus töö.

Praegune aeg on ettevõtte tegevuses kriitilise tähtstusega. Ettevõte alustas tegevust 1901. aastal Jerusalemmas ravimite hulgimüüjana, vedades klientidele ravimeid kaamlite ja eeslitega. 1951. aastal sai Tevast börsifirma. Suurim läbimurre juhtus 1967. aastal kui Iirael lubas tootjatel kloonida välismaiste ravimifirmade ravimeid. Paljud sellised ettevõtted hävisid kui Araabiamaad kuulutasid välja boikoti. Teva omandas kogemusi koopiaravimite tootmisel ja ettevõtte müük kasvas.

„Ma peaksin tänama jumalat Araabia boikoti eest,“ ütles 2002. aastal pensionile läinud enam kui 25 aastat ettevõtet juhtinud Eli Hurvitz 2004. aastal. „Ilma selleta poleks ettevõte ellu jäänud.“

Läbi agressiivse kasvu muutis Hurvitz maailma suurimaks geneeriliste ravimite tootjaks. 2011. aastal, kui ta suri, oli iga kuues USAs müüdud retseptiravim Teva oma.

Ärimehe ja sionistina tuntud Hurvitz ehitas tehased Iisraeli majandusraskustes piirkondadesse, lootes anda kodanikele tööd. Ta nõudis, et Teva hing ja aju peab Iisraeli jääma. Ka siis kui ettevõte palkas üle maailma tuhandeid töötajaid.

Aasta aastalt eemaldus ettevõte väiksemate ja suuremate sammudega Iisraeli-kesksest identiteedist. Taanlasest uus juhatuse esimees Schultz polnud esimene välismaalane, kes seda rolli täitis, kuid ta oli esimene mitte-juudist juhatuse esimees. Teva töötajad süüdistasid Schultzi, et tal puudub emotsionaalne seos riigiga.

Seevastu paljud ravimitööstuse tegijad aplodeerisid tema juhiks saamise üle. Tema juhtimissaavutused Novo Nordiskis on muljet avaldavad.

Teva kõüige akuutsem probleem on 35 miljardi dollariline võlg. Ettevõtte on nii rahanäljas, et võib olla sunnitud pankade ja võlakirjaomanikega läbirääkima restruktureerimist, ütles Iisraeli maaklerfirma Leader Capital Marketsi analüüsijuht Sabina Levy.

„Ega ta palju muud saagi praegu teha,“ ütles ta. „Nad ei suuda kiiresti leida teist kasvuallikat. Ja neil ei ole ka raha, et osta läbi mõne ülevõetava etteõvtte kasvu. Ainus mis nad saavad teha on kärpida kulusid.“

Teva juhid nägid ette turumuutust nii patentide kui hinnastamise osas ja otsustas osta endale väljapääs probleemidest suurte ülevõtmiste teel. Nüüd peetakse mitmeid nendest ülevõtmistest katastroofideks, kuid need kahvatuvad rivaalist geneerilise ravimite tootjalt Allerganilt Actavise ostu ees. 2015. aasta juulis maksti selle eest 40,5 miljardit dollarit.

Sel ajal nimetas Teva endine juhatuse esimees Jeremy Levin seda suurepäraseks tehinguks – Allerganile. Tema ja mitmed teised pidasid seda langevate ravimihindade juures metsikult ülemakstud ostutehinguks. Mõned kritiseeijad peavad üldse valeks eesmärki suurendada oma turuosa geneeriliste ravimite turul.

„Võrreldes Hiina ja Indiaga on Iisrael kõrgete kuludega maa ning toorainelaadne konkurents ei ole meile,“ ütles sõnakas Teva aktsionär ja industrialist Benny Lauda. „Iisrael on suurepärane innovatsioonis, teaduses, loovuses ja uute asjade arendamises. Need on eriravimid, mille marginaalid on kõrged.“

Nüüd on Teval vähe muud teha kui juhtida hävingut restruktureerimsie näol, mis peaks 2019. aastaks säästma kolm miljardit dollarit.

„Eelmine juhtkond tegi halbu otsuseid ja ahelreaktsioonina tuli siin häving,“ ütles 33-aastane neli aastat töötanud masinaoperaator Aharon Cohen. „See on reetmine. Siin töötasid paljud abialupaarid, kellel on laenud maksta.“