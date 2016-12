Iisraeli rabid andsid välja jõulupuu-hoiatuse.

Kui paljudes maailma piirkondades tähistab jõulupuu jõulupühade aega, siis mõnedes Iisraeli linnades tuletavad rabid rahvale meelde, et see ikoon kujutab endast ohtu judaismile, kirjutab Bloomberg

Haifas asuva Technioni ehk Iisraeli tehnoloogiainsituuti pandi kristlastest üliõpilaste rõõmustamiseks üles jõulupuu, mis vihastas kooli rabi. Rabi Elad Dokow kirjutas Facebookis, et kõik juudid peavad vältima selles jõulupuuga ruumis käimist, eriti veel sealt ruumist toidukauba ostmist. Ta ütles jõulupuu kohta, et see on paganlik, juudivastane sümbol.



„Liiga palju juudi verd on valatud nende poolt, kes seda sümbolit kasutavad,“ kirjutas Dokow.



Jeruusalemma linna rabinaat informeeris hotelle, et jõulupuude ülespanek on seaduse rikkumine ja keelatud. Lisaks tuletab asutus oma kodulehel meelde, et hotellides on 31. detsembri uue aasta peod keelatud, sest juutidel algab aasta teisel ajal.



Jõulupuud on Iisraelis iga-aastane tüliõun iisraeli ortodoksete juutide ja teiste vahel.



Kool teatas, et rabi jutt on vaid tema isiklik seisukoht.



Iisraelis religioosset mitmekesisust toetav grupp Hiddush nimetas Jerusalemi rabinaadi kirja väga tõsiseks ja nõudis usuasjade ministeeriumilt selgitust, et jõulupuude avalik näitamine ei ole seadusega keelatud. Pearabinaat teatas, et hotelli jõulupuu ülespanek ei too kaasa hotellilt kosheri sertifikaadi äravõtmist.