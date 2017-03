IKEA alustas Lätis töötajate otsinguga. Vaata, millised oskusi oodatakse

Mööblikauplus IKEA alustas Riias 2018. aasta augustis avatava poe töötajate värbamist, vahendab Läti Delfi.

IKEA poe arenduse eest vastutav Verus Praedium alustas CV-Online vahendusel poe juhi ning keskastmejuhtide otsinguga. Kokku on CV Online Läti keskkonnas IKEA-l 13 vaba ametikohta. Nii otsitakse lisaks kaupluse juhile ka müügi-, turundus- ning logistikajuhte jt.

Kõikidelt kandidaatidelt oodatakse ingliskeelsetes tööpakkumistes kõrgharidust, töökogemust ning inglise keele oskust. Osadel ametikohtadel piisab suhtluskeelest, kuid teistel on ka kõrgemad nõuded: keelt tuleb vabalt vallata, ka hästi kirjutada. Pakutava palga suurust kuulutustes ei märgita, küll lubatakse kandidaatidele põnevat töökeskkonda ning häid kasvuvõimalusi.

IKEA töökuulutused on populaarsed: nädalaga on neid vaadatud 1500—2300 korda. Kõige rohkem on huvi tuntud turundusjuhi tööpakkumise vastu.