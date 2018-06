IKEA ja Neste hakkavad prügist ja jäätmetest plastikut tootma

IKEA ja Neste leidsid viisi, kuidas toota plastikut prügist ja jäätmetest nagu kasutatud toiduõlist ning säästva põllumajanduse jääkidest. Pilootprojekt uue taastuvtoorainest plastiku kaubanduslikes mahtudes tootmiseks algab sügisel 2018. Sellest saab maailma esimene suuremahuline taastuvast biomaterjalist polüpropüleenplastiku tootmisprojekt, teatas Neste.

Plastik on traditsiooniliselt valmistatud naftast, selle kasutamisel on fataalne mõju keskkonnale ja kliimamuutustele ning tegemist on taastumatu loodusvaraga. Seevastu taastuvtoorainetest plastiku tootmine on keskkonnasäästlik ning annab IKEAle võimaluse loobuda fossiilkütuse kasutamisest plastiktoodete tootmisel.

IKEA ja Neste alustasid koostööd 2016. aastal eesmärgiga jõuda tulemuseni, mis aitaks peatada toornaftast plastiktoodete toomise. Tänaseks on ettevõtted jõudnud lahenduseni, kuidas toota polüpropüleen- ja polüetüleenplastikut prügist ja jäätmetest nagu kasutatud toiduõli ja taimsed jäätmed. Polüpropüleen (PP) ja polüetüleen (PE) on enimkasutatavad plastiku materjalid.

"Meie jaoks tähendab see materjal olulist sammu naftavaba tootmise suunas. Mitte keegi pole seni väljaspool laboritingimusi suutnud toota polüpropüleenplastikut ilma naftat kasutamata. Koos Nestega oleme nüüd leidnud nüüd võimaluse, kuidas seda materjali toota kaubandusele vajaminevates kogustes," ütles Rootsi IKEA plastiktoodete valdkonnajuht Erik Ljungblad.