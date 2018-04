IKEA ostab hoogsalt kokku Eesti metsa: kas mööblihiid on vastutustundlik või agressiivne metsamajandaja?

IKEA on oma tütarfirma kaudu ostnud viimastel aastatel Eestis kokku tuhandeid hektareid metsa. Eesti metsaomanike esikümnesse nad veel jõudnud ei ole, aga kui tempo jätkub, siis peagi nad seal on. Eesti erametsaliidu juht Mikk Link kirjeldab, mida mööblihiid Eestis teeb ning millise metsamajandajana nad silma on paistnud.

Mikk Link ütleb, et IKEA strateegia on enda portfelli mitmekesistamine. Nad jagavad seda erinevatesse riikidesse laiali. Loogiline oleks, et Eesti puit rändab nüüd ülehelikiirusel IKEA mööblivabrikutesse. Kaugel sellest. Linki sõnul näevad nad, et IKEA ostab peamiselt läbiraiutud tükke. Hinnaga, mis lühemas perspektiivis on liiga kõrge. Nemad vaatavad maa tootmisvõimet. Nad jälgivad suure rahakotiga fondide käekirja. Nad ei ole agressiivsed metsamajandajad.

"IKEA paneb uue metsa kasvama, et oleks ka 50 aasta pärast materjal olemas. Nad on vastutustundlikud. Neil peab olema piisav hulk maad, et nad ei teeks puidu varumisega keskkonnale liiga," ütles Link.

