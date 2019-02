Ikea plaanib müügiplatvormi, kus oleksid ka rivaalide tooted

Inter Ikea juht Torbjorn Loof kinnitas Briti majanduslehele Financial Times, et nad on lõpusirgel esimese testiga, kus müüakse kaupa kolmandate osapoolte näiteks Hiina Alibaba või Amazoni veebilehtedel.

Loofi kinnitusel peaks aga olema midagi Ikea enda ning suurte veebilehtede nagu Amazon vahel, kus müüakse praktiliselt kõike.

Mis on need võimalused domineerivate, suurte, globaalsete platvormide ning ettevõtte enda veebilehe vahel? Loofi hinnangul on seal mitmeid võimalusi. Näiteks võib tuua Zalando, platvormi moe ning rõivakaupadele. „See on väga huvitav ala avastamiseks,“ kinnitas ta.

Saksamaa Zalandost on saanud erinevate kaubamärkide müümisega Euroopa suurim moekaupade veebijaemüüja. Ja ükski neist kaubamärkidest ei kuulu platvormi omanikeringi.

Loof toonitas, et Ikea ei ole seni konkurentidega läbirääkimisi pidanud, kuid lisas, et ettevõte tahab olla osaline kogu tööstusharu hõlmava müügiplatvormi loomises.

Loof arvab, et järgmise viie või kümne aasta jooksul saame me selliste platvrormide arengu tunnistajaks.