Ikea kauplusi Baltimaadesse rajava islandi firma Felit omanik Sigurdur Palmasson kinnitas, et kauplus on kavas siiski Tallinna rajada.

"Pärast Ikea poe avamist Lätis plaanime siseneda Eesti turule. Ehkki veel on vara öelda millal, plaanime, et see tuleb Tallinna," vahendas Palmassoni sõnu Ärilehele Leedu Ikea pressiesindaja.

Ikea Balti frantsiisi omanik Felit alustas selle nädala alguses Riias Ikea poe ehitust. Pood on kavasavada järgmisel aastal. Leedus on Ikea kauplus 2013. aastast.