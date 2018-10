IKEA tegi investeeringu Eesti idufirmasse

Riivo Anton liitub ka ettevõtte nõukoguga. Click & Grow on United Angelsi fondi neljas investeering toidutehnoloogia valdkonda, viimane on ühtlasi ka fondi üks investeerimisfookustest.

"See investeering on osa Ingka kontserni suuremast eesmärgist toetada uuenduslikke ettevõtteid, mis panustavad tervislikuma toidu säästvamasse tootmisse, ning usume, et Click & Grow' uudsel meetodil on suur potentsiaal. Meie jaoks on see järgmine samm edasi, et pakkuda IKEA klientidele ja meie kaastöötajatele tervislikumat ja täisväärtuslikumat toitu, ning see annab IKEA jaeturgudele uue võimaluse olla kohalike värskete toiduainete kasvatamisel sõltumatum," märkis Ingka Group'i investeeringute juht Kirster Mattsson.