Ikea valmistub tulevikuks suurlinnades. Odavatest hindadest ei taganeta

Maailma suurim mööbli jaemüüja valmistub tulevikuks, kus inimestel on senisest vähem ruumi elamiseks seda nii rahakoti kui elamispinna osas.

Rootsi mööbligigant plaanib loobuda 5-10 aastasest planeerimisest, võttes kasutusele kolme aasta vaate käimaks muutuvate oludega kiiremini kaasas.

"Uus strateegia peab tagama, et ettevõte suudab teenindada urbaniseeritud maailma, kus inimesed elavad väikestes eluasemetes, nende rahakotid on õhukesed ja neil on ka vähe aega,“ ütles kompanii juhatuse esimees Jesper Brodin Bloombergile.

Kui praegu elab ettevõtte analüüsi kohaselt maailma suurlinnades 30 protsenti maailma elanikkonnast, siis 2030. kasvab nende osa umbes 60 protsendini.

Ettevõte ehitab rohkem poode linnakeskustesse, et jõuda paremini kundedeni. Lisaks on kompanii avanud sellistes linnades nagu London ja Pariis tosinkond väiksemat esinduspoodi.

Ettevõttele on tähtsad ka digitaalne fookus, onlineostlemine ja parem teenus kauba kojutoomisel.

Uute plaanide kõrval ei plaani ettevõte loobuda jaanuaris lahkunud asutaja Ingvar Kampradi madalate kulude pühendusest.

"Madalad hinnad on meil alati prioriteet nr.1,“ lausus Brodin.