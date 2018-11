Ikea võtab ette massikoondamise, töökoha kaotab 7500 inimest

Massikoondamise plaanib ettevõte läbi viia järgmise kahe aasta jooksul, vahendab Independent. 7500 inimese hulgas on näiteks ka 350 britti. Reutersi andmetel on peamiselt tegemist administratiivkohtadega ettevõtte kesksetel tugifunktsioonidel. See ei puuduta ei ettevõtte jaevõrku ega poode.

Koos sellega loob ettevõte, kellel on täna 367 kauplus, aga 11 500 uut töökohta, mis seotud e-kaubanduse ja mugavuspoodide äridega. Rootsi mööblihiid põhjendab muudatusi sellega, et nad tahavad tarbijaharjumuste muutustega paremini kaasas käia ja järjest enam eelistavad tarbijad selle asemel, et poes käia, osta kaupu veebis. Koondamine on osa Ikea üleilmsest strateegiast.

"Me peame oma organisatsiooni lihtsamaks muutma. Viimastel aastatel... oleme me erinevatel viisidel sellesse oma ressursse investeerinud. Ja, kui aus olla, siis täna me näeme, et meil on ettevõtte sees duubeldavaid töökohti," ütles ettevõtte tegevjuht Jesper Brodin Reutersile.

Küll aga on Rootsi mööblihiid üks nendest üleilmsetest suurfirmadest, kes alles nüüd on aru saanud, kuidas e-kaubandus kujundab ümber tänased kaubandussuhted jaekettide ja tarbijate vahel. Seni on Ikea ärimudeli edu keskendunud suurtel mööblikaubamajadel, mis tavaliselt asetsevad linnast väljas.