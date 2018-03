IKT klastri juht: Dubai EXPO-l osalemine on poliitiline sündmus. Kui me ei osale, sulguvad ettevõtetele sealsed ärivõimalused

IKT klastri juht Doris Põld rääkis täna "Terevisioonis", kuidas Eestil oleks äärmiselt oluline osaleda 2020. aastal toimuval Dubai EXPO-l, sest muidu võivad Araabia Ühendemiraatide uksed meie ettevõtjate ees sulguda.

"Infotehnoloogia koha pealt tasuks Dubaisse minna, sest IT ettevõtted on tükk aega sealsetel turgudel tegutsenud ja meie jaoks on oluline EXPO-l väljas olla," rääkis Doris Põld.

Põld ei nõustunud, et Dubai EXPO oleks traditsiooniline „riikide iludusvõistlus", vaid seal kohalolek on poliitiliselt tähtis.

„Dubai EXPO puhul on Araabia Ühendemiraadid teinud sellest enda nimiürituse. Nende jaoks on see poliitiline sündmus. Nende jaoks tähendab meie kohalolek sisuliselt seda, kas toetame AÜE-d, nende visiooni ja püüdlusi või ei. See mõjutab majanduslikke ja poliitilisi suhteid. Kui me ei lähe sinna, siis meie ettevõtetel on raskem seal piirkonnas äri teha."

Põld rõhutas, et paljud Eesti ettevõtted on seal just suhtluses riigiga, avaliku sektoriga. "Aga katsu sa siis suhelda riigiga, kellele oleme öelnud, et meie teid ei toeta."

Samuti leidis Põld, et see, kas Eestil on raha seal osaleda, AÜE-le ei loe. Seal eeldatakse üksteise toetamist ja selle väljendamist, siin loeb kultuuriline taust.

Dubai EXPO-l osalemise üle on valitsuses kembeldud kaua, otsustamist on poolteist aastat edasi lükatud. Majandusministeeriumi esialgne hinnang näitab, et osalemise eelarve on minimaalselt 4 miljonit eurot ning eile tuletas MKM ettevõtjatele meelde, et nad annaksid teada, kas nad oleksid rahaliselt nõus panustama osalemise kinnimaksmisesse.