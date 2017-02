Maria Alajõe 2012. aastal allkirjastatud otsus on põhjus, miks Ilveselt ei saanud hiljem üle 10% tagasi nõuda.

Sellega peab EAS vastutuse võtmist piisavaks. „Oma otsuste õiguspärasuse eest vastutab EAS tervikuna. Me pole tuvastanud kellegi tahtlikku rikkumist ega pea õigeks võimendada üksikuid asjaolusid või üksikute isikute rolli,” sõnas Talvet-Unt. „See on unikaalne olukord, kui toetuse saaja ei saa lubatud plaane ellu viia presidendi ametiga kaasnevate piirangute ja ülesannete tõttu. Tänaseks oleme kiirustamata ja põhjalikult uurinud kogu projekti kõiki asjaolusid ning teinud lõpliku ja õiguslikult korrektse otsuse.” EAS-il pole argumente Tavapäraselt küsib EAS valesti välja makstud või vääralt kasutatud toetuse pärast ettevõtjalt tagasi, aga eile avalikustatud otsuses välistatakse osaühingult Ermamaa raha tagasiküsimine.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) teatas eile, et kolm kuud kestnud analüüsi tulemusena ei nõuta president Toomas Hendrik Ilveselt Ärma talu toetust suuremas mahus tagasi, vaid EAS katab selle vaiete fondist ehk „omavahenditest”. Selgituseks olgu öeldud, et EAS on asutus, mis ei teeni sentigi. EAS-i ülalpidamiseks tuleb raha riigieelarvest ja EAS jagab euroraha. Seega toetati OÜ Ermamaa turismitalu arendamist eurorahast, kuid nn vaiete fondist Euroopa Komisjonile tagastatav 152 000 eurot tuleb riigieelarvest ehk maksumaksja taskust. Seda kinnitas ka ajutine EAS-i juhatuse esimees Sille Talvet-Unt. „EAS-ile on riigieelarvest eraldatud vahendid, mida saame kasutada olukordades, kus oleme rakendusüksusena eksinud.